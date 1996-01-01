Трассу Раздольное - Хасан сдадут в 2011 году

В Приморье строительство трассы Раздольное - Хасан идет по графику. На шести километрах участка с 87-го по 99-й километр вторым слоем уложен асфальт.

Полностью завершить строительство и реконструкцию дороги "Раздольное - Хасан" планируется в 2011 году. По оценке специалистов, в результате реконструкции пропускная способность автомобильной дороги "Раздольное - Хасан" увеличится на 600 автомобилей. Губернатор края Сергей ДАРЬКИН неоднократно подчеркивал, что открытие дороги станет импульсом к развитию юга Приморья. Дорога обеспечит надежный выход на порты Зарубино и Посьет, а также к пограничным переходам в КНР и КНДР. Увеличится сюда и поток туристов.