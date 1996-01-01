Транскорейская магистраль под вопросом

Северокорейские власти до сих пор не дали российским железнодорожникам разрешение на проектирование реконструкции железной дороги на участке Хасан - Раджин, который является пилотным проектом реконструкции Транскорейской железной дороги и реализуется в соответствии с договоренностями высшего руководства России и КНДР.

- К настоящему моменту от северокорейской стороны получено разрешение на проектирование контейнерного терминала. А вот разрешение на проектирование реконструкции железной дороги пока еще находится на рассмотрении МЖД КНДР, - сообщил "ЗР" источник в ОАО "РЖД". - Во II квартале 2009 г. российская сторона планирует завершить проектные работы, провести экспертизу проектов, выполненных российскими подрядными организациями, и согласовать их с корейской стороной.

Но российские железнодорожники не теряют надежду до конца июня 2009 г. получить разрешение на строительные работы и подготовить все необходимое для начала строительства.