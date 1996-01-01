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Транскорейская магистраль под вопросом
Северокорейские власти до сих пор не дали российским железнодорожникам разрешение на проектирование реконструкции железной дороги на участке Хасан - Раджин, который является пилотным проектом реконструкции Транскорейской железной дороги и реализуется в соответствии с договоренностями высшего руководства России и КНДР.
- К настоящему моменту от северокорейской стороны получено разрешение на проектирование контейнерного терминала. А вот разрешение на проектирование реконструкции железной дороги пока еще находится на рассмотрении МЖД КНДР, - сообщил "ЗР" источник в ОАО "РЖД". - Во II квартале 2009 г. российская сторона планирует завершить проектные работы, провести экспертизу проектов, выполненных российскими подрядными организациями, и согласовать их с корейской стороной.
Но российские железнодорожники не теряют надежду до конца июня 2009 г. получить разрешение на строительные работы и подготовить все необходимое для начала строительства.
ДосьеПроект предусматривает реконструкцию 54 км железной дороги на участке от ст. Хасан (Россия) через пограничный переход Хасан-Туманган до порта Раджин (КНДР), строительство контейнерного терминала в порту Раджин и последующую эксплуатацию этой инфраструктуры. Реализацией проекта занимается совместное предприятие "Расонконтранс". Оно создано на основе договора от 24 апреля 2008 г. между ОАО "Торговый дом РЖД" и портом Раджин. Предприятие "Расонконтранс" зарегистрировано в особой экономической зоне КНДР "Расон". 70% уставного капитала принадлежит российской стороне, которая является инвестором проекта, доля северокорейской стороны составляет 30% и представлена правами на использование порта Раджин.
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