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Больные органы
Как говорится, я зла не помню, поэтому записываю. После какого-то там по счету ДТП с участием пьяного мента, причем с жертвами, решил я завести своеобразную базу, куда собираю материалы обо всех резонансных деяниях наших правоохранителей: милиционеров, прокуроров, наркополицейских и пр. силовиков. Еще раз подчеркиваю - резонансных. Не поборы какие-нибудь с гастарбайтеров, а те, от которых нормального человека берет оторопь. Например, расстрел майором ЕВСЮКОВЫМ покупателей в супермаркете или смерть беременной женщины под колесами подонка в погонах.
Отчитываюсь. За месяц набирается около 15-20 таких ставших известными общественности эпизодах. То есть примерно раз в два дня человек, которого мы, по идее, считаем нашим защитником, вляпывается в очередную громкую историю. Но самое вызывающее во всем этом трагическом собирательстве то, что криминально-кровавая коллекция продолжает... исправно пополняться в прежнем темпе. Дошло до того, что президент через все "промежуточные" головы снимает с постов милицейских начальников районного уровня! Министр МВД в свою очередь стучит по столу. Из Москвы в регионы летят суровые реляции: проверить, наказать, выгнать... И что? Реакция, судя по дальнейшим событиям, почти нулевая. А как еще прикажете расценивать, например, гибель на пешеходных переходах людей с разницей в два дня под колесами авто пьяных вдрызг правоохранителей? Даже элементарное чувство самосохранения, пусть не собственной шкуры (ДТП все-таки!), но хотя бы самого дорогого - погон и должности, и то, похоже, перестало срабатывать.
Почему? Ну-ка, господа в фуражках, расскажите об огромной загрузке, о стечении обстоятельств, о маленькой зарплате да о не самых лучших кадрах. Наверное, это учтут в Высшем суде. В смысле, проблем у нашей милиции хватает.
Но давайте посмотрим на происходящее более глобально. Пусть меня обвинят в том, что журналюге, дескать, легко вешать ярлыки и все такое. А все очень просто. Эта система, как какая-то зловредная опухоль, зажила своей собственной независимой и не подконтрольной даже власти жизнью. Ей нет особого дела до того, что будет с ее жертвами. Ей, по большому счету, нет дела и до того, что о ней думают. После евсюковского расстрела газеты буквально забиты рассказами о деяниях наших "шерифов" - с фактами, датами, персонами. И всем до лампочки. Да хоть для видимости проверочку малюсенькую затейте. Но нет! Как будто детектив какой прочитали. Про себя. Прочитали и выкинули в корзину.
Тут самое время услышать тех, кто скажет: но есть в милиции и честные люди. Конечно! Более того, я в основном, слава Богу, с такими в своей жизни и сталкивался. Было даже дело, когда ради моей собственности (подумаешь?) милиционеры рисковали жизнью. Именно на таких еще хоть что-то там держится. Но все дело в том, что это и есть РАБОТА милиции. Трудная и опасная, но работа. Я же говорю о том, что "темная" сторона деятельности милиции все больше и больше затмевает все остальное.
Что делать? - вопрос в данном случае, думаю, нелепый. Да, детекторы лжи при приеме на работу. Да, декларирование доходов правоохранителей. И много чего еще. Я не буду умничать: разработка этих мер - дело профессионалов. И желательно независимых, а не из МВД или Госдумы. Это большой и трудный путь, которым пришло время начинать идти. Причем не мы первыми это делаем. И нечего правоохранительным органам пенять на общее состояние организма нашего государства. Согласен, наших чиновников всех уровней нужно приводить в чувство - факт. Но кто это будет делать, если не стражи порядка и закона?
Даже простая логика подсказывает, что БЕЗНАКАЗАННЫЕ хамство, кумовство, коррупция, торговля хлебными должностями, крышевание бизнеса и криминала, заказные уголовные дела, их развал за деньги, пытки, рэкет, рейдерство и т. д. и т. п. и должны были закончиться чем-то вроде расстрела беззащитных людей вконец зарвавшимся ментом. Это, господа, апофеоз! Предел! Это, соотечественники мои, край, за которым нас ждет даже страшно подумать что.
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