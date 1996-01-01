12 детсадов за полтора года для Хабаровска реально

В поселке им. Горького, что на окраине Хабаровска, накануне Дня города открыт еще один детский сад на 60 мест. В Хабаровске только за последние год-полтора двери распахнули 11 дошкольных учреждений, но в рабочем поселке новоселье стало праздником. В конце 90-х из-за спада рождаемости детсад оказался невостребованным и пришел в полное запустение. Еще пять лет назад в Хабаровске очередь в детсады превышала 6 тыс. малышей, теперь она сократилась почти в три раза. Как сообщили в пресс-службе мэрии, в нынешнем году предполагается открыть еще несколько детсадов, что сведет очередь до одной тысячи.