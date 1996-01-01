Социальный квадрат вырос в Хабаровске

Норма предоставления жилого помещения на одного человека в Хабаровском крае меняется с 18 на 22 кв. метра. Это решение принято на последнем майском заседании Законодательной думы края. Правда, законопроект "О внесении изменения в статью 5 Закона Хабаровского края "О жилищных правоотношениях в Хабаровском крае" принят только в первом чтении. Как отметили депутаты, сейчас общая площадь предоставляемого жилого помещения не может более чем в два раза превышать действующую норму, т.е. 18 кв. м. Однако однокомнатных квартир общей площадью до 36 кв. метров на вторичном рынке мало, да и новые такой площади почти не строятся. Соответствующие изменения уже внесены в Федеральный закон "О ветеранах".