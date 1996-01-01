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Очередной этап подготовки к ВПН-2010 пройден

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Подготовка к Всероссийской переписи населения в Приморском крае идет полным ходом. Приморскстат завершил обучение первой группы уполномоченных по подготовке и проведению ВПН-2010.

Уполномоченные изучили инструкции по составлению списков домов и организационных планов переписи, а также специальную автоматизированную компьютерную программу, которая облегчит работу по составлению и систематизации списков домов, оргпланов, делению территории города на счетные, инструкторские и переписные участки. Теперь они будут самостоятельно обучать на местах остальной персонал, привлекаемый к проведению переписи населения.

Только во Владивостоке с января 2009 года принято на работу шесть уполномоченных. С 8 июня они начнут проводить обучение регистраторов, чьей задачей станет уточнение и сверка домов на территории города и определение ориентировочной численности постоянно проживающего в них населения. В течение двух месяцев регистраторы обойдут каждый дом на вверенной им территории, уточнят местонахождение объектов, которые еще не внесены в официальные списки и которых не существует в действительности. В один регистраторский участок входит от 500 до 700 домов. Кстати, в настоящее время уполномоченному по Советскому району требуются регистраторы, проживающие в р-не от остановки "Ф-ка Заря" до пос.Трудовое, а также жители островных территорий (Попова и Русского). Желающие могут обратиться во внештатную службу по телефону 43-26-86, там же можно будет узнать график собеседований с кандидатами.

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