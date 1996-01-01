Приморский Петергоф

Ботанический сад-институт Дальневосточного отделения Российской академии наук на Санаторной, пожалуй, единственное место в пригороде Владивостока, куда любой горожанин может добраться на городском транспорте и подышать свежим воздухом, любуясь красотой цветущих экспозиций и разнообразием флоры Уссурийской тайги. Ежегодно здесь бывает до 100 тысяч посетителей, в том числе гостей Приморья. Здесь любят прогуливаться семьи с детьми и устраивать фотосессии молодожены. В общем, ботанический сад несет большую просветительскую и рекреационную нагрузку, хотя его основная задача - фундаментальные научные исследования.

Багаж знаний и груз проблем

Его территория площадью около 170 га - это почти на 90% естественная растительность Уссурийской тайги. Здесь встречаются экземпляры кедра корейского и пихты цельнолистной, которым, благодаря "ботсадовской прописке", удалось дожить до 200, а порой и до 300 лет! Здесь произрастает 43 вида деревьев, а также множество кустарников, лиан и трав! И увидеть все это богатство можно, прогулявшись по двухкилометровой экологической тропе.

Досье На экспозиционных участках ботанического сада собрано 800 видов, в том числе 120 редких и исчезающих растений, из которых 42 включены в "Красную книгу". В дендрарии сада - около 900 видов интродуцированных (инорайонных) деревьев и кустарников, в том числе реликты: современник динозавров - гинкго двулопастный и тис остроконечный. Здесь самая богатая в России коллекция магнолий в открытом грунте. А вся коллекция цветочно-декоративных растений открытого грунта превышает 1400 видов и сортов.

¬- Только за последние пять лет наши сотрудники получили 2 патента на селекционные достижения, 3 международных сертификата и 18 авторских свидетельств, подтверждающих появление новых сортов пионов, ирисов, сирени, флоксов, лилий, хризантем. И названия у них наши: сирень "Вечерний Владивосток", пионы "Шахтерский Огонек", ирис "Русский остров", хризантема "Костер Дерсу" и многие другие. Это и есть наши инновации, а вырастить устойчивый вид или сорт в условиях муссонного климата, поверьте, нелегко, - рассказывает ученый секретарь Ботанического сада-института ДВО РАН, к.б.н. Наталья ЛАБЕЦКАЯ.

Все вышеперечисленные наработки можно использовать в озеленении Владивостока и других городов региона, за исключением более суровых в климатическом плане северных. Ботанический сад может помочь озеленителям рекомендациями по устойчивым видам растений, предоставить семенной материал, но пока это больше востребовано частным сектором.

К сожалению, существовавшая в годы советской власти связка между учеными и практическими озеленителями Владивостока утрачена, и многолетние попытки восстановить ее пока не увенчались успехом. Результат налицо: цветов и деревьев в приморской столице мало.

У ботанического сада множество бытовых проблем, не связанных напрямую с наукой. Ему нужны средства на восстановление экологической тропы, поврежденной природными катаклизмами, на ремонт оранжереи и теплиц, на уборку мусора, который в изобилии остается после посещения лесной территории горожанами. Здесь пока только мечтают о таком же внимании к нуждам ботанического сада со стороны городских и краевых властей, как в других регионах.

Город без цветов и деревьев

Обычно первым делом о грядущем международном мероприятии владивостокцы узнают по вазонам с цветами или бочкам с елками, которые спешно расставляются вдоль гостевого маршрута накануне события. Через несколько дней все это начинает вянуть, поскольку полив растений и уход не был предусмотрен, растительный "оживляж" убирают, и улицы обретают прежний безжизненный вид.

Есть и другие печальные примеры "озеленения", не улиц, а скорее чьих-то карманов: пару лет назад сквер в районе остановки "Дальзаводская" на один сезон украсили кадки с туями. Говорят, завезли растения из Европы, и в первую же зиму они замерзли, хотя их даже укрывали. Но, по мнению ученых, не тем материалом.

- Я занимаюсь хвойными более 30 лет, и ни разу никто из города к нам не обратился за советом и помощью. А ведь есть у нас свои туи, есть маточные экземпляры. В нашем саду они растут десятилетиями - и ничего! - говорит ведущий научный сотрудник лаборатории интродукции древесных растений ботсада, к.б.н. Людмила ПШЕННИКОВА. - Для озеленения наших городов очень хорошо подойдет курильский чай - замечательно красивый кустарник с белыми и желтыми цветами цветет с июня и практически до заморозков.

Форзицию - экзотический кустарник, чьи ветки в период цветения буквально усыпаны желтыми цветами - очень любят в Европе. Но она выдерживает и наши суровые климатические условия. Путевку в жизнь в Приморье много лет назад ей дали сотрудники ботанического сада. Здесь успешно прошли испытание еще 4 сорта этого рода, различающиеся сроками цветения, габитусом куста, окраской и размерами цветков.

И конечно же украсить наши улицы и придать им неповторимый вид могут рододендроны. Инна КОКШЕЕВА из лаборатории интродукции древесных растений может рассказывать о них часами.

- Введением в культуру рододендронов мы занимаемся почти 40 лет. Испытано более 100 видов, и сейчас в нашей коллекции их 45. Разнообразные сроки цветения позволяют использовать рододендроны в садах непрерывного цветения с апреля по август, а есть и вечнозеленые виды, которые хорошо украсят улицы зимой, - рассказывает Инна КОКШЕЕВА. - У них разная цветовая гамма, они великолепно смотрятся в виде небольших групп на фоне хвойных пород.

Почему же их в таком случае так мало на улицах? Ведь просятся они и для украшения Покровского парка, не говоря уже о забытом властями одичавшем парке Минного городка. Пока этот вопрос звучит риторически: целостной политики озеленения Владивостока пока не просматривается, а отдельные клумбы общей погоды не делают.

Но тема эта скоро встанет перед городом во всей своей остроте, и тогда, надеются ученые, власти потребуется наконец их помощь. Впереди у Владивостока не только саммит АТЭС. До него время еще есть, а вот 150-летие со дня образования Владивосток будет отмечать уже в 2010 году. Задуматься над его украшением, как это принято к праздникам, нужно уже сейчас, иначе цена аврального решения вопроса будет намного дороже.

Остров-сад

Глава Дальневосточной дирекции Росстроя Александр ДЯТЧИН, ответственный за возведение объектов саммита АТЭС на Русском, сказал в одном из интервью, что там будет разбит красивый парк, спроектированный по мотивам всемирно известных парков Царицыно и Петергофа.

Идея замечательная, но удивительно, что ученых из БСИ ДВО РАН к ее проработке не привлекали, хотя никто лучше их не знает, что там сможет расти. На острове постоянные ветра и влажность, летом - туман, а зимой - палящее солнце и мало снега, в общем, достаточно экстремальные условия для растений. Поэтому, если посадить на Русском сад из царицынско-петергофского ассортимента, этой красоты хватит максимум на год.

Здания и мосты можно построить в короткие сроки, работая круглосуточно, а ускорить в несколько раз рост растений невозможно. Приступать к созданию такого парка нужно... вчера: проектировать территорию, планировать посадки и начинать выращивать растения, ведь парк состоит не только из цветочных экспозиций, но еще из деревьев и кустарников.

Ученые ботанического сада готовы внести свой вклад в разработку проекта ландшафтного дизайна уникального Русского парка и помочь воплотить его в жизнь. В принципе реально создать здесь сад непрерывного цветения, то есть так подобрать ассортимент растений, что сад будет радовать глаз с марта по ноябрь. Украсить его могли бы сорта, выведенные владивостокскими учеными: ирис "Русский остров", метельчатые флоксы "Царевна", "Дельфин", хризантемы "Академик Жирмунский", "Хамелеон", пионы "Японские мотивы".

- Мы свои коллекции раз в 2-3 года пересаживаем, и остается много посадочного материала, который можно направить на озеленение. Например, пионы растут на одном месте по 10-15-20 лет в виде огромных кустов, и очень эффектно смотрятся в период цветения, - говорит заведующая лабораторией интродукции и селекции цветочно-декоративных растений, к.б.н. Людмила МИРОНОВА.

За 38 лет работы в ботаническом саду она вывела 15 новых сортов ирисов и пионов, в том числе и "фамильный" ирис острова, где в 2012 году пройдет саммит АТЭС. Необычайно красивый изысканный цветок мог бы стать украшением садов Русского и одним из символов АТЭС-2012.