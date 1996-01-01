Разрубить гидроузел

Очистные сооружения Артемовского гидроузла, подающего во Владивосток до 330 тыс. куб. м питьевой воды в сутки, были построены в конце 1960-х годов. В обычном режиме они и сегодня полностью обеспечивают потребности города, но в муссонный и паводковый периоды, когда вода требует более тщательной обработки, ее подачу из п. Штыково приходится снижать. Спасают положение Богатинский и Пионерский гидроузлы, которые позволяют минимизировать сбои.

Ликвидировать зависимость водоснабжения города от природных катаклизмов призвана реконструкция очистных сооружений НФС "Артемовский гидроузел", она должна полностью обновить сложное хозяйство в преддверии саммита АТЭС во Владивостоке. Жизненно важные для города работы начали еще в конце июня 2005 года. За три с половиной года на объектах водоочистки строители освоили около 671,5 млн рублей. Сейчас, по данным Дальневосточной дирекции Росстроя, степень готовности всего реконструируемого комплекса составляет около 75-76%.

Перед строителями поставлена довольно серьезная задача: завершить все работы по реконструкции комплекса до конца этого года. Срок вполне реальный, поскольку на помощь финансированию из краевого бюджета выделяются федеральные средства. Однако сегодняшний темп работ на объекте вызывает некоторую озабоченность.

Для завершения работ по реконструкции и вводу комплекса водоочистки АГУ в ценах прошлого года требуется сумма примерно в 350 млн рублей. Однако из-за задержки финансирования темпы работ в последнем месяце несколько снизились. Поставщики стройматериалов отказываются работать без предоплаты. В частности, временно прекратился монтаж камер по блоку новых горизонтальных отстойников. А степень готовности этого объекта пока что оценивается в 15%.

По мнению главного специалиста ФГУ "Дальневосточная дирекция Росстроя" Валерия ЛЫСОВА, эти отстойники, при немедленном решении вопроса по денежному авансу на приобретение стройматериалов и конструкций, до конца года построить и сдать можно, как, собственно, и другие объекты комплекса, еще находящиеся в реконструкции.

За судьбу стройки беспокоятся в департаменте градостроительства администрации Приморского края, поскольку два последних года выделяемые на реконструкцию средства были недоосвоенными.

В прошлом году остаток превысил 17,7 млн рублей. Пристальное внимание властей разного уровня к объекту позволяет надеяться, что в этом году удастся сработать удачнее. Ведь от того, получится ли в намеченный срок завершить реконструкцию, зависит, насколько успешно пойдут дела и по другим важным объектам инженерного обеспечения Владивостока. Это - освоение месторождения пресной воды Пушкинской депрессии, строительство третьего водовода 1200 мм от этих очистных сооружений вдоль Уссурийского залива, строительство городской системы канализации и очистных сооружений Владивостока.