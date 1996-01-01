Открыть закрытый порт

Один из объектов саммита АТЭС-2012 - аэропорт Владивосток, точнее его реконструкция. Как заявил на коллегии Росаэронавигации министр транспорта Игорь ЛЕВИТИН, "правительство предложило Минтрансу сократить расходы на некоторые инфраструктурные проекты, за исключением проектов с использованием средств Инвестфонда, транспортных олимпийских объектов в Сочи и объектов саммита АТЭС-2012 во Владивостоке". Среди неприкасаемых оказался и проект реконструкции аэропорта Владивосток.

- Работы выполнены проектно-изыскательским институтом воздушного транспорта "Дальаэропроект" из Хабаровска. Проект находится на госэкспертизе, заключение которой должно быть готово в апреле. В апреле-мае пройдут конкурсные процедуры, - сообщил генеральный директор ФГУП "Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)" Андрей ТИМОЧКИН. - Сейчас аэропорт имеет две взлетно-посадочные полосы, а рабочая только одна. В мае подрядчики приступят к удлинению первой взлетно-посадочной полосы, затем заменят покрытие, построят новые рулежные дорожки, стоянки для самолетов, в том числе широкофюзеляжных. Будет реконструирована система радиотехнического управления полетами и светосигнальное оборудование, и тогда аэропорт Владивостока станет всепогодным.

Будут также построены новый международный терминал и новая дорога к нему. Таким образом, к 2012 году у столицы Приморья появится мощный аэропорт, оснащенный самыми современными технологиями, которого хватит для обеспечения всех потребностей города с перспективами развития до 2030 года, а поводов для объявления нелетной погоды станет намного меньше, отметил Андрей Тимочкин.

Заметим, что ФГУП "Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)" отвечает за развитие аэродромной инфраструктуры, а международный терминал и обслуживание пассажиров - вотчина ОАО "Международный аэропорт Шереметьево", которому в прошлом году передан госпакет Владивостокского аэропорта.

Досье Аэропорт расположен в г. Артеме на расстоянии 45 км от Владивостока. Располагает двумя терминалами площадью 5,650 тыс. кв. м. В 2008 г. здесь обслужили 1,004 млн авиапассажиров. ОАО "Международный аэропорт Владивосток" (Кневичи) выделено из состава ОАО "Владивосток Авиа" в феврале 2008 г. Президент РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ 31 октября 2008 г. подписал Указ о передаче 52,156%-ного государственного пакета его акций компании со 100%-ным государственным капиталом - ОАО "Международный аэропорт "Шереметьево". 16,17%-ный пакет принадлежит частному акционеру в лице ЗАО "Альянс-пром" (входит в "Группу Альянс"). Новый генеральный директор ОАО "Международный аэропорт Владивосток" - Максим ЧЕТВЕРИКОВ.

Новый владелец озвучил свои планы по модернизации аэропорта на российско-японском экономическом форуме, а затем во время визита в столицу Приморья.

- К саммиту АТЭС во Владивостоке появится новый аэровокзальный комплекс площадью 50 тыс. кв. м. Это предполагает строительство современного пассажирского терминала для обслуживания внутренних и международных воздушных линий, а также комплекса технологических помещений. Строительство терминала составит ориентировочно $100 млн, а вместе с соответствующей инфраструктурой (вода, канализация, электроэнергия) - до $150 млн. Кроме терминала в аэропорту Владивосток также будут построены паркинг на тысячу мест, гостиница и офисные помещения, - сообщил генеральный директор ОАО "Международный аэропорт Шереметьево" Михаил ВАСИЛЕНКО.

Он отметил, что "основной стимул в этом проекте заключается в том, что аэропорт Владивосток обладает отличным узловым авиатранспортным потенциалом, но сейчас пропускает всего миллион пассажиров", и пообещал построить современные пассажирский и грузовой терминалы, а также создать все условия для формирования хаба и привлечь сюда новые авиакомпании, что позволит увеличить пассажиропоток до 3,4 млн пассажиров, - только в этом случае проект окупится.

Для реконструкции аэровокзальной части планируется привлечь средства частных инвесторов, в том числе иностранных. По словам Василенко, реконструкция аэропорта будет финансироваться по проектному принципу. Для этого Шереметьево планирует создать новую компанию, в которой доля аэропорта будет контрольной. Не исключено, что проектом строительства нового терминала во Владивостоке займется одна из дочерних компаний ОАО "Международный аэропорт Шереметьево".

- Для разработки проекта приглашена голландская компания Netherlands Airport Consultants B.V. (NACO). Финансирование строительства будет идти из собственных и заемных средств, а также за счет привлечения инвесторов. Ведутся переговоры с концернами Siemens, Hochtief (Германия) и Sumitomo (Япония). Японцы проявляют очень живой интерес к этому проекту, - рассказал Михаил Василенко.

Функциональная концепция и техническое задание объекта будут готовы в мае, а сам проект - в июне. Планируется подвести к аэропорту и ветку железной дороги, чтобы пассажирам было удобно добираться во Владивосток и не зависеть от дорожных пробок. Завершить строительство планируется до конца 2011 года.

Таким образом, после реконструкции аэропорт Владивостока станет одним из самых современных в регионе. Он станет "первой ласточкой" в реализации программы "Модернизация Единой системы организации воздушного движения РФ (2009-2015 годы)". По подсчетам специалистов, после ее реализации эксплуатационные расходы "пользователей неба" снизятся на 80 млрд рублей, безопасность полетов повысится в 1,5 раза, а пропускная способность воздушного пространства страны - в 1,8 раза.