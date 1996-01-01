АТЭС: ничего кроме экономики

В этом году форуму АТЭС исполнится 20 лет. С самого начала организация рассматривала себя не как политически сплоченную группировку стран, а как свободную совокупность экономик. АТЭС образован как свободный консультативный форум без какой-либо жесткой оргструктуры или крупного бюрократического аппарата. Секретариат базируется в Сингапуре и включает только дипломатов, представляющих страны - члены АТЭС, и 20 наемных сотрудников.

Никакой политики!

Начиналось все со скромной программы переговоров о развитии взаимной торговли. Впоследствии страны АТЭС определили более десятка приоритетных сфер деятельности: торговые тарифы; нетарифные меры регулирования взаимной торговли; международные услуги; международные инвестиции; стандартизация товаров и услуг; таможенные процедуры; права интеллектуальной собственности; конкурентная политика; распределение государственных заказов; правила, касающиеся происхождения товара; посредничество в спорах; мобильность бизнесменов; сбор и анализ информации.

Досье Межправительственный форум "Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество" (АТЭС) образован в ноябре 1989 г. В его состав входит 21 страна и территория АТР, именуемые экономиками: Австралия, Бруней, Вьетнам, Гонконг, Индонезия, Канада, КНР, Республика Корея, Малайзия, Мексика, Новая Зеландия, Папуа Новая Гвинея, Перу, Россия, Сингапур, США, Таиланд, Тайвань, Филиппины, Чили, Япония. На долю участников АТЭС приходится около 60% мирового ВВП, 50% объема внешней торговли и 40% населения планеты. Это самый динамично развивающийся регион в мире.

Наиболее важным направлением являются мероприятия, направленные на стимулирование взаимной торговли и зарубежных инвестиций. В рамках форума АТЭС вырабатываются региональные правила ведения торговли, инвестиционной и финансовой деятельности, экономического и технического сотрудничества, в том числе в области услуг, капитала и технологий; укрепления открытой многосторонней торговой системы; увеличения степени либерализации торговли и инвестиций в АТР.

С 1993 г. главная форма деятельности форума АТЭС ежегодные саммиты - неформальные встречи лидеров стран АТЭС. В ходе их принимаются декларации, подводящие итог года и определяющие перспективы дальнейшей деятельности.

Досье Главные рабочие органы АТЭС - Деловой консультационный совет, 3 комитета экспертов (по торговле и инвестициям, экономический комитет, административно-бюджетный комитет) и 11 рабочих групп по различным отраслям экономики.

Цель форума АТЭС - создание в АТР зоны свободной торговли и инвестиций (Asia-Pacific Economic Community). Индустриальные страны должны были прийти к ней в 2010 г., а развивающиеся - к 2020 г. Но уже очевидно, что сроки оказались нереальными, уж слишком разнородны экономики стран-участниц, хотя идти в этом направлении члены АТЭС намерены и дальше.

АТЭС не является организацией с полномочиями правопринуждения при разрешении конфликтов, как, например, ВТО. Напротив, форум работает на основе консультаций и достижения консенсуса. Главный движущий стимул - позитивные примеры "соседей", стремление им следовать. Основной элемент процесса взаимодействия - открытый обмен информацией, прежде всего, о бизнес-проектах. Это дает возможность бизнесменам включаться в предпринимательскую деятельность на всей территории АТЭС.

Не каждая страна может стать членом АТЭС, и дело не только в территориальной принадлежности к региону. Важно иметь открытую экономику, активно сотрудничать и торговать с членами АТЭС, принимать их принципы сотрудничества и заручиться согласием всех участников.

На саммитах АТЭС, а они проходят ежегодно, принимаются решения по ключевым проблемам развития. Так, начиная с IX (Шанхай, КНР, 2001 г.) и X (Лос-Кабос, Мексика, 2002 г.) саммитов в повестке дня прочно закрепилась тема борьбы с международным терроризмом - экономическими, финансовыми и иными средствами.

XIII саммит АТЭС проходил в Пусане (Республика Корея, 2005 г.) под лозунгом "К единому сообществу - через испытания и обновление". В качестве приоритетов организаторы предложили поддержать процесс ВТО, борьбу с коррупцией, комплекс вопросов безопасности (борьба с терроризмом, энергетическая безопасность, здравоохранение), развитие "экономики, основанной на знаниях", малое и среднее предпринимательство, комплексное реформирование АТЭС. Новые темы для обсуждения - предотвращение и борьба с последствиями катастроф и стихийных бедствий, а также культурное сотрудничество.

Экономическая интеграция без активного привлечения к деятельности организации бизнеса невозможна, и в 1995г. лидеры АТЭС создают Деловой Консультационный совет (APEC Business Advisory Council). ДКС - один из ключевых рабочих органов АТЭС. Каждая страна назначает в его состав до трех представителей, выражающих интересы разных деловых кругов, в том числе резервируя одно из мест для представителей малого или среднего бизнеса, поскольку именно они играют ключевую роль в экономиках большинства стран АТЭС. Функции председателя выполняет один из членов Совета от страны-организатора очередного саммита АТЭС. Административно-технические задачи решает секретариат со штаб-квартирой в Маниле (Филиппины), заседания которого проводятся раз в квартал.

Итог работы ДКС в течение годового цикла - доклад с рекомендациями главам государств и правительств экономик АТЭС. Они связаны с упрощением визовых формальностей для бизнесменов, снижением барьеров на пути товаров и инвестиций. На официальном сайте АТЭС информация о проблемах развития бизнеса в АТР, инвестиционной и финансовой ситуации, тарифах и т.п. постоянно пополняется.

Россия и АТЭС

Россия вступила в ряды АТЭС в 1998 г., но первые годы членство было достаточно пассивным. В ноябре 2000 г. Президент РФ Владимир ПУТИН одобрил "Концепцию участия России в форуме АТЭС" и озвучил ее на саммите в Брунее, конкретизируя некоторые положения Концепции внешней политики РФ, относящиеся к политике российского государства в Тихоокеанском регионе.

- России как евразийской державе необходимо равномерно участвовать в политической и хозяйственной жизни как Европы, так и Азии, и соответственно перед нею стоит задача - поднять уровень сотрудничества с регионом АТЭС до соответствующего уровня сотрудничества с государствами Европейского континента. Причем приоритет отдается экономическим и научно-техническим аспектам сотрудничества с целью привлечения капитала и новых технологических разработок в Россию, - отметил Владимир Путин.

Именно тогда из уст президента прозвучала идея "шире привлекать к работе региональные органы власти Сибири и Дальнего Востока, активизировать участие нашей страны на ключевых направлениях деятельности форума, наиболее тесно связанных с практическими аспектами сотрудничества и экономических обменов, в том числе в сфере энергетики, транспорта, связи, науки, использования морских ресурсов Тихого океана".

В 2001 г. в Шанхае Президент РФ очертил направления сотрудничества, в которых Россия может эффективно участвовать. Это, прежде всего, участие "в конструировании новой энергетической конфигурации АТР": обеспечение энергетической безопасности в регионе, возможность осуществлять крупномасштабные поставки энергоресурсов, возможность создания энергомостов из России в Японию, Корею, Китай. Сегодня эти планы становятся реальностью. Достаточно вспомнить недавний пуск завода СПГ на Сахалине, строительство нефтепровода Восточная Сибирь - Тихий океан с ответвлением на КНР.

Некий перелом активности наступил в 2002 г., когда Россия впервые провела у себя несколько атэсовских мероприятий: в Москве - Форум по деловому сотрудничеству в области инновационного предпринимательства и заседание Рабочей группы по телекоммуникациям, во Владивостоке - инвестиционную ярмарку АТЭС. В 2003 г. в Братске прошел бизнес-семинар, заложивший практическую основу для реализации российской инициативы общерегионального масштаба - Диалога АТЭС по цветным металлам (ДЦМ). В 2004 г. в Москве состоялась конференция АТЭС "Взаимодействие малого и крупного бизнеса", а в октябре 2004 г. была организована правительственная комиссия по вопросам экономической интеграции, отвечающая за координацию работы министерств, ведомств и других участников в мероприятиях АТЭС.

Высокую оценку получило проведенное Минтрансом РФ во Владивостоке в сентябре 2005 г. заседание рабочей группы АТЭС по транспорту. Тогда обсуждались возможности обеспечения транспортных транзитных коридоров и развитие кроссполярных воздушных перевозок. Минтранс РФ предложил создать в регионе единый информационный центр безопасности мореплавания в АТР. В 2007 г. столица Приморья взяла на себя инициативу и провела заседание рабочей группы по промышленной науке и технологиям.

С 1998 г. в России действует "Деловой клуб АТЭС", членами которого являются "капитаны" более 70 ведущих компаний и банков. В 2002 г. при содействии Союза женщин России был создан российский "Женский клуб АТЭС".

В год председательства в АТЭС в нашей стране состоится около 100 мероприятий: заседания рабочих групп по направлениям сотрудничества, отраслевые совещания по вопросам торговли, финансов, малого и среднего предпринимательства, транспорта, туризма, промышленного сотрудничества, чрезвычайным ситуациям и современным вызовам, около 90 симпозиумов, политических диалогов и семинаров. Большинство их, как и сама "неделя саммита", пройдет на острове Русском, но несколько крупных мероприятий высокого уровня будут организованы в других крупных городах России: Хабаровске, Екатеринбурге, Сочи, Санкт-Петербурге и Москве.