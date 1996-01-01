В лагерь и не обязательно за город

60 ребятишек, стоящих на учёте в управлении по исполнению программ по поддержке населения администрации Владивостока, 1 июня отправились в детский загородный оздоровительный лагерь "Родник здоровья" (Спасский район).

Такую возможность дети получили благодаря социальной программе администрации Владивостока. А всего1500 приморских ребят из проблемных семей отдохнут в оздоровительных центрах края уже в июне. А тем, кто не смог отправить детей подальше от июньского тумана, администрация города предложила бесплатный вариант: 1 июня стартовал сезон пришкольных лагерей. Этим летом отдохнуть на школьных детских площадках смогут 6000 владивостокских школьников.