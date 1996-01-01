Детскому краевому онко-гематологическому центру нужна помощь

Обращаемся ко всем приморцам с просьбой рассмотреть возможность оказания благотворительной помощи Детскому краевому онко-гематологическому центру для приобретения специализированного медоборудования - криостата MNT SLEE MEDICAL GMBH, Германия. Криостаты - приборы, предназначенные для приготовления тонких срезов из нефиксированного материала, как для срочного исследования биопсийного и операционного материала, так и для повседневной работы в гистологической лаборатории.

Сегодня открыт сбор средств на расчетном счете Владивостокской общественной организации "Дети в беде". Любая сумма, которую Вы можете перечислить, пойдет в оплату указанного оборудования. В назначении платежа необходимо указать фразу - "Благотворительная помощь детскому онко-гематологическому центру Приморского края", тел.: (4232) 455-602.

Реквизиты:

ВОО "Дети в беде"

ИНН 2540037520,

АКБ "Приморье", г.Владивосток,

БИК 040502795,

Р/с 40703810200000329501,

К/с 30101810300000000795