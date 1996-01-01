Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Подрастет – поймет, или Почему растет число женщин-алиментщиц
Ребенку в ситуации, когда отец не платит алименты, нужна ясность в позициях родителей, считает детский психолог кафедры психологии Морского государственного университета им. Невельского Наталья ЯКОВЛЕВА.
- Маме стоит говорить о тех трудностях, с которыми она сталкивается ("мне сложно, что этих денег нет"), о своих переживаниях, а не о том, хороший отец или плохой. А ребенок сам будет определять ориентиры, - сказала она.
Наталья Яковлева также рассказала, в чем может крыться причина увеличения количества женщин-алиментщиц.
- Это связано не столько с экономической ситуацией, но и культурной, и социальной. Специалисты отмечают, что намечается резкий разрыв между старшим и младшим поколением. Младшему поколению сейчас не нужен социальный опыт предыдущего поколения. В силу развития информационных технологий молодежь легко сама осваивает эти сферы жизни. И в этой ситуации передать ценности материнства своему ребенку сложно.
В современной масс-медиа культуре не транслируется образ материнства, эти ценности размыты. Поведенческие модели часто перенимается через механизмы подражания, имитации. Девочке, не имея этой модели, сложно зафиксировать для себя ценностную базу социальной роли матери.
Также нарушается эмоциональный контакт матери с ребенком, в связи с этим растет безответственность матери по отношению к ребенку.
Согласно гипотезе, рост девиантного (отклоняющегося от нормы) поведения материнства связан с перестроечными годами, когда росли девочки, ставшие сейчас мамами. Тогда психологических ресурсов у матерей не хватало, и то, что было в их детстве, сейчас начинает транслироваться в их взрослую жизнь.
Новости тематики
- Сахалинцев становится больше
- Дальневосточники пожаловались Путину на невыносимые условия жизни в регионе
- Бизнес-гороскоп: Козерогам не помешает изрядная доля упрямства
- Новые кураторы Дальнего Востока продолжат наступать на старые грабли
- Гонка под знаком ННК
- Индекс промышленного производства в Приморье вырос более чем на 13 процентов
- В Ванино образовалась "пробка" из 200 железнодорожных вагонов, предназначенных для Сахалина
- Второй Bentley, конфискованный у Хорошавина, ушел с молотка
- В Благовещенске первая трасса на картодроме будет готова к 1 июля
- Либеральная оппозиция готова отдать Дальний Восток Китаю
Новости раздела
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- В Якутии более 9 тысяч человек приняли участие в обряде встречи солнца
- Статистика не дает корректного представления о масштабах оттока населения с Дальнего Востока
- Дальнему Востоку нужен совершенно другой МРОТ
- Дальнему Востоку добавят субсидии на авиаперевозки
- Себя показать
- Туристы отправляются на мысы Русского
- Сахалинцев становится больше
- Приморье показало себя в Харбине во всей красе
- Дума Находки избрала "почетного" мэра
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- Недвижимость в Приморье резко подешевела
- Бизнес заставят избавляться от пенсионеров, сердечников, метеозависимых и так далее
- "Дайте мне хоть раз съездить на рыбалку перед смертью"
- На Дальнем Востоке уже продается топливо по 100 рублей за литр
- "Люди кипели от возмущения"
- В правилах размещения банковских вкладов произошли существенные изменения
- Приморская недвижимость резко подешевела
- Пенсионный возраст для этих людей могут оставить прежним
- Приморцев зовут на пикеты против повышения пенсионного возраста