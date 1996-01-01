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Подрастет – поймет, или Почему растет число женщин-алиментщиц

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Ребенку в ситуации, когда отец не платит алименты, нужна ясность в позициях родителей, считает детский психолог кафедры психологии Морского государственного университета им. Невельского Наталья ЯКОВЛЕВА.

- Маме стоит говорить о тех трудностях, с которыми она сталкивается ("мне сложно, что этих денег нет"), о своих переживаниях, а не о том, хороший отец или плохой. А ребенок сам будет определять ориентиры, - сказала она.

Наталья Яковлева также рассказала, в чем может крыться причина увеличения количества женщин-алиментщиц.

- Это связано не столько с экономической ситуацией, но и культурной, и социальной. Специалисты отмечают, что намечается резкий разрыв между старшим и младшим поколением. Младшему поколению сейчас не нужен социальный опыт предыдущего поколения. В силу развития информационных технологий молодежь легко сама осваивает эти сферы жизни. И в этой ситуации передать ценности материнства своему ребенку сложно.

В современной масс-медиа культуре не транслируется образ материнства, эти ценности размыты. Поведенческие модели часто перенимается через механизмы подражания, имитации. Девочке, не имея этой модели, сложно зафиксировать для себя ценностную базу социальной роли матери.

Также нарушается эмоциональный контакт матери с ребенком, в связи с этим растет безответственность матери по отношению к ребенку.

Согласно гипотезе, рост девиантного (отклоняющегося от нормы) поведения материнства связан с перестроечными годами, когда росли девочки, ставшие сейчас мамами. Тогда психологических ресурсов у матерей не хватало, и то, что было в их детстве, сейчас начинает транслироваться в их взрослую жизнь.

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