В Арсеньеве вырастут "семейные" деревья

С интересной инициативой выступили сотрудники арсеньевского ЗАГСа: провести акцию "Посади дерево имени собственного ребенка".

30 мая на пустыре за спорткомплексом "Полет" собрались жители города с детьми. Многие семьи пришли в полном составе - бабушки, дедушки, мамы и папы, дети разных возрастов, среди которых были даже груднички в колясках. Администрация города завезла землю для посадки. Лесхоз предоставил саженцы кедра, а станция юннатов выделила саженцы диких абрикосов. Как рассказала начальник городского отдела ЗАГС Екатерина ПРИЩЕНКО, каждой семье было выдано свидетельство с фамилией семьи и именем ребенка, в честь которого названо посаженное деревце. Всего в ходе акции было высажено более 140 деревьев.