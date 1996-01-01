Горох - едим и лечимся

Дальше горохового супа фантазия современных хозяек не заходит. И очень зря! Вот римские дамы знали, что горох - кладезь витаминов. И пользовались его зелеными и сушеными плодами для поправки здоровья и наведения красоты, рассказывает Eurolab.

Горох играет немаловажную роль в лечебном питании. Отвар его семян обладает сильным мочегонным действием, он способствует выведению солей, растворению камней в почках. Гороховое масло обладает гормоноподобными свойствами. Горох занимает важное место и в рационе сердечных больных. В народной медицине гороховую муку применяли в виде припарок для размягчения нарывов и фурункулов.

Зеленый горошек, истолченный в муку, был излюбленным косметическим средством древних римлянок. Так называемую римскую маску, приготовленную из гороховой муки и молочной сыворотки, используют и сейчас: 2 ст. ложки муки замешивают в таком же количестве сывортки и накладывают на лицо. Когда смесь высыхает, смывают ее сначала горячей, потом холодной водой. Такая маска хорошо очищает кожу, делает ее нежной и упругой.