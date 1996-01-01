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Наказ для глаз
Помогает при покрасневших глазах: наложить на глаза охлажденные влажные пакетики чая (или ватку, смоченную в крепкой заварке). Процедура займет 15 минут, поэтому на это время лучше прилечь и расслабиться.
Освежает уставшие глаза: осторожно, не слишком сильно надавливая, приложить к глазам на одну минуту холодную чайную ложку выпуклой стороной. Повторить три раза (ложку подержать в холодильнике).
Укрепляет уставшие веки: при полуприкрытых глазах положить указательный палец над бровью, большой палец - на веко. 10 раз поднять вверх веки, не поднимая бровей.
Снимает мешки под глазами: кусочком льда круговыми движениями провести от носа к вискам. Холод стимулирует кровоснабжение кожи.
Упражнение от "гусиных лапок": поднять вверх брови. Сформировав кистями рук полукруги, плотно приложить их к лицу (как показано на фото). Преодолевая сопротивление натяжения кожи, поморгать 10 раз.
Оказывает на глаза расслабляющее воздействие: положить большой палец над глазным яблоком, упираясь во внутренний угол глаза. Шесть раз несильным нажатием погладить кожу под бровью изнутри к внешнему углу глаза.
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