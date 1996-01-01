Наказ для глаз

Помогает при покрасневших глазах: наложить на глаза охлажденные влажные пакетики чая (или ватку, смоченную в крепкой заварке). Процедура займет 15 минут, поэтому на это время лучше прилечь и расслабиться.

Освежает уставшие глаза: осторожно, не слишком сильно надавливая, приложить к глазам на одну минуту холодную чайную ложку выпуклой стороной. Повторить три раза (ложку подержать в холодильнике).

Укрепляет уставшие веки: при полуприкрытых глазах положить указательный палец над бровью, большой палец - на веко. 10 раз поднять вверх веки, не поднимая бровей.

Снимает мешки под глазами: кусочком льда круговыми движениями провести от носа к вискам. Холод стимулирует кровоснабжение кожи.

Упражнение от "гусиных лапок": поднять вверх брови. Сформировав кистями рук полукруги, плотно приложить их к лицу (как показано на фото). Преодолевая сопротивление натяжения кожи, поморгать 10 раз.

Оказывает на глаза расслабляющее воздействие: положить большой палец над глазным яблоком, упираясь во внутренний угол глаза. Шесть раз несильным нажатием погладить кожу под бровью изнутри к внешнему углу глаза.