Рис повышает интеллект

Потребление в пишу риса повышает уровень интеллекта, а также препятствует развитию некоторых форм слабоумия. С таким утверждением выступила группа японских фармакологов.

Специалисты ставили опыты на мышах, разделив их на 3 группы. Первой давали обычный корм, второй добавляли в пищу белый рис, а третьей - неочищенный. Время от времени грызунов бросали в бассейн с водой, отслеживая, кто из них быстрее отыщет дрейфующий плот. Лучше всех ориентировались мыши, питавшиеся рисом. При этом с каждым разом они делали это быстрее, что, по словам ученых, свидетельствует об улучшении памяти.

Опыты показали, что наиболее благоприятно на центральную нервную систему влияет неочищенный рис. Кормившиеся им зверьки, в частности, оказывались менее подверженными воздействию протеина бета-амилоид, который убивает клетки мозга и считается возбудителем неизлечимой болезни Альцгеймера. У людей она развивается в старческом возрасте, приводя к разрушению интеллекта и полному нарушению памяти.