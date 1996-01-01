Не прокури свое здоровье!

Если бы каждый курильщик осознал в полной мере последствия курения, то курить продолжали бы только сумасшедшие.

Пока вы читали эти строки, на Земле от вызванных табаком болезней погиб человек. Четыре миллиона за год, 11 тысяч в день, восемь в минуту! Больше, чем от СПИДа, гриппа, железнодорожных, авиа- и автокатастроф вместе взятых...

Табаком вымощена дорога в морг

- Я не буду приводить уже ставшие банальными примеры о том, что капля никотина убивает лошадь, - говорит зав. пульмонологическим центром краевой клинической больницы №1, главный пульмонолог Приморья Михаил Киняйкин. - Просто расскажу историю одного из своих пациентов, молодого 32-летнего мужчины, погибшего исключительно из-за пристрастия к этой пагубной привычке.

Курить Сергей начал еще со школьной скамьи. У подростка - в отличие от взрослого - физическая зависимость развивается быстрее, чем психологическая. Установлено: если подросток выкурил хотя бы две сигареты, то в 70 случаях из 100 он будет курить всю жизнь.

Когда у Сергея появился характерный для курильщиков кашель, перешел на "легкие" марки сигарет. Но никакой выгоды для здоровья здесь нет. Широко распространенное мнение, что сигареты с низким содержанием никотина менее опасны, в корне неверно. Никотин - это наркотик. Только так его именует Всемирная организация здравоохранения. И чтобы получить привычную дозу, человек начинает курить чаще и больше - вместо одной 2-3 сигареты. Делает больше затяжек и вдыхает больше табачного дыма.

...К нам в отделение Сергей поступил с жалобами на появление в мокроте примеси крови. Сделали бронхоскопию и в основании главного бронха обнаружили небольшую опухоль. Диагноз "рак" не вызывал сомнений, но пациент нам не поверил и от операции отказался. А когда месяц спустя обратился вновь - на этот раз с жалобами на одышку, уже ничего нельзя было сделать. Опухоль разрослась настолько, что практически перекрыла просвет бронха, и воздух с трудом проникал в легкие. Время для операции было упущено...

Рак - болезнь коварная. Дает о себе знать лишь при запущенной опухоли, с которой бороться уже невозможно. Выявляем мы рак случайно, когда досконально обследуем больных, поступивших к нам с пневмонией или бронхитом. Но выявляем довольно часто и исключительно у курильщиков. За всю мою тридцатилетнюю практику я не встречал ни одного случая рака легких у некурящих.

Сегодня рак легких занимает первое место среди всех других локализаций рака, а к 2012 году грозит выйти на первое место среди причин смерти россиян, потеснив на второй план сердечно-сосудистые заболевания. Об этом на последнем конгрессе пульмонологов заявил главный терапевт России академик Чучалин.

Не менее страшное заболевание - хронический бронхит. В 98 случаях из 100 его причиной является курение. Остановить это заболевание современная медицина не в силах. И если вдобавок к кашлю появилась одышка, то жизни больному отмерено в среднем 5 лет - как и при раке легких.

Но, помимо легочных заболеваний, курение повинно в развитии еще целого букета болезней - стенокардии, инфаркта, инсульта, язвы желудка.

При исследовании 205 больных, умерших от инфаркта в возрасте 44 лет, было установлено, что только двое не курили. Среди больных раком желудка 95% курящих. У курящих в 3-4 раза выше смертность от язвы желудка.

Никотин оказывает крайне негативное действие на сердечно-сосудистую систему. После выкуренной сигареты увеличивается пульс, происходит спазм сосудов, АД повышается на 15-20 мм рт. ст. Поэтому любой курильщик человек - это потенциальный гипертоник. Со временем у курильщиков повреждаются стенки сосудов, снижается их эластичность и развивается атеросклероз.

У каждого седьмого курильщика развивается облитерирующий эндартериит - тяжелейшее заболевание, при котором порой приходится ампутировать ноги.

Помните актера Павла Луспекаева, который играл Верещагина в фильме "Белое солнце пустыни?" У него был облитерирующий эндартериит, т.е. поражение конечностей. В период съемок он уже был на протезах, потому что незадолго до этого ему ампутировали ноги из-за начавшейся гангрены. Но даже после этого он продолжал курить. Поэтому никакое лекарство ему не помогало, да и не могло помочь. Когда он умер, ему было около 40 лет.

Зачем вы, девочки...

Сегодня Россия занимает 1-е место в мире по потреблению табачной продукции на душу населения. По статистике, в нашей стране курит более 60% взрослого населения. Число курильщиков с каждым годом растет, молодеет, и среди них все больше женщин.

Россия также находится на первом месте в мире по курению среди подростков. Курить начинают с 8-9 лет, а к 13 годам возникает никотиновая зависимость.

По данным Приморского краевого центра медицинской профилактики, почти 46% приморских подростков в возрасте от 14 до 20 лет являются заядлыми курильщиками. Еще столько же курят эпизодически.

Начатое в молодые годы (12-14 лет) курение табака повышает риск заболевания раком легких в 52 раза. Стремительно молодеет атеросклероз. Бляшки порой обнаруживаются даже у 11-летних!

Попадая в кровь, окись углерода активно замещает собой кислород во всех органах и тканях. Хронический недостаток кислорода у курящих мальчиков может в будущем привести к импотенции и бесплодию. Если девочка вовремя не справится с вредной привычкой, она столкнется с большими проблемами во время беременности: повышенный риск кровотечения, выкидыш, преждевременное отхождение околоплодных вод, а иногда - рождение мертвого ребенка.

Почему дети начинают курить? "За компанию", чтобы казаться более взрослыми, потому что это модно, современно...

Доказано: у курящих матерей сто процентов детей курят. В семьях, где родители курили, но потом перестали, тем не менее начинают курить 67% мальчиков и 78% девочек.

Но главная причина - то, что массированная реклама сигарет через все СМИ демонстрирует им "престижность" образа курильщика. И подросток закуривает, беря пример с любимого артиста, музыканта, которых видит на экране и в журнале с непременной сигаретой в зубах.

Борьба с курением могла бы стать в России еще одним национальным проектом. Об этом заявил главный санитарный врач Геннадий Онищенко. Он предложил поднять цены на дешевые сигареты и пропагандировать здоровый образ жизни. По его словам, эти меры не требуют больших затрат - тем более что вредная привычка угрожает национальной безопасности. Ежегодно от болезней, вызванных курением, погибает полмиллиона россиян.

Курение по принуждению

Слова "Минздрав предупреждает: курение опасно для вашего здоровья" уже устарели. Ныне фраза должна звучать так: "курение опасно не только для вашего здоровья".

- Пассивное или принудительное курение (вдыхание загрязненного табачным дымом воздуха) приравнивается к активному курению, - говорит Михаил Киняйкин. - Причем на некурящих сигаретный дым действует еще более агрессивно, чем на самих курильщиков.

Пассивное курение на 60% увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, ускоряет процесс развития атеросклероза. Дети, подвергающиеся пассивному курению, чаще болеют инфекционными респираторными заболеваниями, пневмониями, бронхитами. У них в 20 раз чаще развивается бронхиальная астма.

При сгорании табака образуются два дымовых потока: основной - тот, что вдыхает сам курильщик, и дополнительный - который образуется выдыхаемым им дымом, а также выделяется между затяжками в окружающий воздух из обугливающейся части сигареты.

При этом в дополнительном потоке бензапирена (100%-ный канцероген) содержится в 3,4 раза, окиси углерода - в 4-5 раз, аммиака - в 45 раз, никотина и смол - в 50 раз больше, чем в основном! Если какой-либо завод при своей работе высвобождал бы такое же количество канцерогенов, какое вынужденно вдыхают миллионы пассивных курильщиков, его работа была бы немедленно запрещена. Курильщики отравляют атмосферу безнаказанно.

- Мнение о том, что привычки, отрицательно влияющие на здоровье человека, являются его личным делом, глубоко порочно, - считает депутат краевого Законодательного собрания, заслуженный врач России Анатолий Беляев. - Есть Федеральный закон "Об ограничении курения табака", запрещающий курение на рабочих местах, в транспорте и т.д. Но ни прокуратура, ни правоохранительные органы не следят за его исполнением. Дошло до того, что во Владивостоке водители курят в салонах автобусов!

Как расстаться с сигаретой

- Если бы бросить курить было просто, табачные компании давно бы уже обанкротились, - говорит Михаил Киняйкин. - Никотиновая зависимость сродни героиновой, и число тех, кому удается бросить курить одним лишь волевым усилием, не превышает 3-5%.

Но есть ряд методов, помогающих избавиться от вредной привычки.

Никотинозамещающая терапия (жвачки, пастилки, ингаляторы, пластыри). За счет всасывания в кровь содержащегося в них никотина, уменьшается тяга к курению. Но эффективность никотинозамещающей терапии невысока - порядка 10%.

Более действенной является разъяснительная беседа врача, в ходе которой он убеждает пациента в необходимости отказаться курения табака. В 20-30% этот метод срабатывает. Аналогичный эффект дает и массовая антитабачная компания в СМИ.

Но самый эффективный на сегодняшний день - Чампикс. Это уникальный, совсем недавно появившийся на нашем фармацевтическом рынке препарат нового поколения без никотина. Он блокирует никотиновые рецепторы, и у человека не возникает тяги к курению. А если он все-таки закуривает, то никакого удовольствия от этого не испытывает и в результате бросает курить. Эффективность препарата 64%.