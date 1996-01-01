ВИЧ перестал быть смертельной болезнью

Согласно результатам исследования британских ученых, вирус иммунодефицита сегодня можно считать не смертельной болезнью, а одним из хронических недугов, наподобие диабета, сообщает Би-би-си.

Если диагноз ВИЧ ставится человеку в 20-летнем возрасте, то у него есть шанс прожить еще 49 лет. К такому мнению ученые пришли, проанализировав данные более 43 тысяч пациентов в странах с высоким уровнем дохода.

Они проанализировали ожидаемую продолжительность жизни людей после применения так называемой антиретровирусной терапии. Подобная терапия используется с 1990 г. Уже к середине 90-х продолжительность жизни увеличилась на 41 год, а к 2005-2007 гг. этот показатель вырос на 13 лет. За этот период в мире скончалось около 2000 человек, страдающих СПИДом.

И все же новый показатель ниже средней продолжительности жизни человека, которая находится около отметки в 80 лет.