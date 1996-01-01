Где лекарства подешевле?

Во Владивостоке открылась сеть социальных отделов в аптеках, где можно купить лекарства по сниженным ценам.

Все лекарства со сниженной торговой надбавкой от 25% до 15% отмечены желтыми ценниками. В рамках программы "Город для людей" дешевле обойдутся 50 видов лекарств.

Социальные отделы уже начали свою работу в следующих аптеках:

№88 (ул. Адмирала Юмашева, д. 6а)

№128 (ул. 100 лет Владивостоку, д. 74)

№154 (ул. Нерчинская, д. 40)

№219 (ул. Нейбута, д. 65)

ООО "Виола" (ул. Бурачека, 17)

ООО "Вазген":

- пр-т 100 лет Владивостоку, 47

- ул. Героев Хасана, 4

- ул. Беляева, 2

- ул. Калинина, 230

- пр-т Острякова, 27а

- Народный пр-т, 19

- ул. Кирова, 95

- ул. Воропаева, 5

- ул. Русская, 57

ОАО "Фармавита":

- ул. Кипарисовая, 22

- ул.50 лет ВЛКСМ, 24/1

- ул. Интернациональная, 22

Сделать покупку в сети социальных аптек может любой желающий.