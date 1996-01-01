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Где лекарства подешевле?
Во Владивостоке открылась сеть социальных отделов в аптеках, где можно купить лекарства по сниженным ценам.
Все лекарства со сниженной торговой надбавкой от 25% до 15% отмечены желтыми ценниками. В рамках программы "Город для людей" дешевле обойдутся 50 видов лекарств.
Социальные отделы уже начали свою работу в следующих аптеках:
№88 (ул. Адмирала Юмашева, д. 6а)
№128 (ул. 100 лет Владивостоку, д. 74)
№154 (ул. Нерчинская, д. 40)
№219 (ул. Нейбута, д. 65)
ООО "Виола" (ул. Бурачека, 17)
ООО "Вазген":
- пр-т 100 лет Владивостоку, 47
- ул. Героев Хасана, 4
- ул. Беляева, 2
- ул. Калинина, 230
- пр-т Острякова, 27а
- Народный пр-т, 19
- ул. Кирова, 95
- ул. Воропаева, 5
- ул. Русская, 57
ОАО "Фармавита":
- ул. Кипарисовая, 22
- ул.50 лет ВЛКСМ, 24/1
- ул. Интернациональная, 22
Сделать покупку в сети социальных аптек может любой желающий.
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