www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 67.74 р. 100 JPY: 61.02 р.
EUR: 78.64 р. 10 CNY: 99.35 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Распечатать

Где лекарства подешевле?

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Во Владивостоке открылась сеть социальных отделов в аптеках, где можно купить лекарства по сниженным ценам.

Все лекарства со сниженной торговой надбавкой от 25% до 15% отмечены желтыми ценниками. В рамках программы "Город для людей" дешевле обойдутся 50 видов лекарств.

Социальные отделы уже начали свою работу в следующих аптеках:

№88 (ул. Адмирала Юмашева, д. 6а)

№128 (ул. 100 лет Владивостоку, д. 74)

№154 (ул. Нерчинская, д. 40)

№219 (ул. Нейбута, д. 65)

ООО "Виола" (ул. Бурачека, 17)

ООО "Вазген":

- пр-т 100 лет Владивостоку, 47

- ул. Героев Хасана, 4

- ул. Беляева, 2

- ул. Калинина, 230

- пр-т Острякова, 27а

- Народный пр-т, 19

- ул. Кирова, 95

- ул. Воропаева, 5

- ул. Русская, 57

ОАО "Фармавита":

- ул. Кипарисовая, 22

- ул.50 лет ВЛКСМ, 24/1

- ул. Интернациональная, 22

Сделать покупку в сети социальных аптек может любой желающий.

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru