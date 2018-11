Страсти по "Титанику" продолжаются

Со времени обнаружения "Титаника" в сентябре 1985 года не прекращаются судебные разбирательства о праве на коммерческое использование предметов с борта затонувшего гиганта, сообщает Rokf.Ru.

Компания Rsm Titanic Inc. в 1994 и 1996 годах получила своего рода исключительное право от американских властей на поднятие предметов с океанского дна и их хранение. И эта "миссия" превратилась в бизнес: предметы выставлялись по всему миру, в музеях и больших выставочных залах, за плату, через Premier Exhibitions Inc. - компанию, контролируемую Rsm Titanic Inc.

Но судьба "Титаника" и его сокровищ еще не решена окончательно. На днях окружной судья Ребекка Бич Смит вынесет решение. Как известно, она сторонница того, чтобы признать "Титаник" международным мемориалом, а все поднятые с океанского дна предметы хранить как единую коллекцию и сделать доступными для публики. "Цена корабля, по большей части, оценивается его историей, а не кучей драгоценностей, золота или серебра", - заявил Оле Вармер, адвокат из National Oceanic and Atmospheric Administration.

Правительством разрабатывается закон об ограничении подводной и надводной деятельности в двухмильной зоне от затопленного "Титаника", чтобы спасти его как пантеон в память о 1522 погибших. И тогда трансатлантический лайнер и души погибших смогут упокоиться с миром.