В Приморье выбрали лучшего выпускника вуза-2009

Десять самых активных, профессионально подготовленных и перспективных выпускников вузов Приморского края соревновались в финале конкурса "Лучший выпускник вуза-2009", который прошел 29 мая в Пушкинском театре.

После целого ряда конкурсных испытаний жюри, состоящее из представителей крупнейших компаний, назвало имя победителя - Юлия ЧЕРНОВА. Выпускница ВГУЭС получила почетный статус "Лучшего выпускника 2009 г".

Напомним, что конкурс "Лучший выпускник вуза" уже в восьмой раз проводится Агентством по подбору персонала "Карьера-Форум" при поддержке Департамента образования и науки администрации края и Управления государственной службы занятости населения. Конкурс стал действенным инструментом трудоустройства выпускников в лучшие компании Приморского края. И это приносит свои плоды - практически все финалисты получили предложения от работодателей, среди которых - известные и уважаемые компании (НТК, FESCO, МТС, Дальсвязь и др.)