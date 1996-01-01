Безработные приморцы получают новые специальности

С начала года в Приморье почти 3 000 человек приступили к обучению по направлению краевой службы занятости. Это более половины годового плана. Уже закончили обучение 594 человека. Из них трудоустроено порядка 86%, что выше уровня прошлого года. Всего в этом году предполагается направить на профессиональное обучение 5 600 безработных граждан.