Психоневрологический дом-интернат ремонтировали за счет больных

Власти уверяют, что теперь средства проживающих в психоневрологических интернатах Приморья поставлены на контроль. Такое решение принято по результатам проверки одного из домов-интернатов края сотрудниками аппарата Уполномоченного по правам человека, сообщают на официальном сайте приморского омбудсмена.

В апреле этого года Уполномоченный по правам человека в Приморском крае Владимир УШАКОВ и сотрудники аппарата в рамках комплексного выезда посетили ГУСО "Психоневрологический дом-интернат г. Дальнереченска". В результате проверки было установлено нецелевое расходование средств проживающих, а именно: за их счет производился ремонт комнат, покупка мебели, кухонной посуды. В связи с данными фактами Уполномоченный обратился в департамент социальной защиты населения Приморского края с заключением о недопустимости подобных нарушений прав граждан.

Правда о том, почему на счет интерната властями не были своевременно перечислены средства на элементарные нужды, а также о том, кто будет возвращать (если будет вообще) израсходованные деньги больным - в сообщении из аппарата омбудсмена не сообщается.