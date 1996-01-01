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Психоневрологический дом-интернат ремонтировали за счет больных
Власти уверяют, что теперь средства проживающих в психоневрологических интернатах Приморья поставлены на контроль. Такое решение принято по результатам проверки одного из домов-интернатов края сотрудниками аппарата Уполномоченного по правам человека, сообщают на официальном сайте приморского омбудсмена.
В апреле этого года Уполномоченный по правам человека в Приморском крае Владимир УШАКОВ и сотрудники аппарата в рамках комплексного выезда посетили ГУСО "Психоневрологический дом-интернат г. Дальнереченска". В результате проверки было установлено нецелевое расходование средств проживающих, а именно: за их счет производился ремонт комнат, покупка мебели, кухонной посуды. В связи с данными фактами Уполномоченный обратился в департамент социальной защиты населения Приморского края с заключением о недопустимости подобных нарушений прав граждан.
Правда о том, почему на счет интерната властями не были своевременно перечислены средства на элементарные нужды, а также о том, кто будет возвращать (если будет вообще) израсходованные деньги больным - в сообщении из аппарата омбудсмена не сообщается.
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