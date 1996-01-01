Кто плюёт на президента

Президентско-премьерские фразы "Хватит кошмарить бизнес" и "Нечего милиции по ларькам шляться" уже стали народной классикой. Государство в лице первых лиц заявило о том, что сегодня нужно перестать терроризировать предпринимателей. Даже праздник учредили. - На прошлой неделе мы отметили День предпринимателя. И что?

"В наш Консультационный центр предпринимательства поступает просто шквал обращений, - рассказывает директор центра Игорь ТКАЧЕНКО. - Все обратившиеся предприниматели жалуются на действия сотрудников милиции, которые занимаются незаконными проверками".

В том, что проверки сотрудников внутренних дел незаконны, юристы не сомневаются. "Есть указ Президента РФ "О неотложных мерах по ликвидации административных ограничений при осуществлении предпринимательской деятельности, на основании которого принят федеральный закон. В законе четко оговаривается, что пункт 25 статьи 11 закона "О Милиции" признается утратившим силу. Это означает, что милиция не может проверять финансовую и хозяйственную деятельность предприятий". Однако сотрудники милиции о таком новшестве, видимо, не знают.

Предпринимательницу Наталью ГРИБОВУ проверял старший лейтенант. Суть проверки - хозяйственная деятельность магазина. Предписание, обязательное в таком случае, он показывать не стал. Зато активно требовал ветеринарные документы на продукцию, сертификаты соответствия. Кроме этого, милиционер требовал договоры аренды на земельный участок. Когда ему сказали, что договоры в администрации города, старлей выписал протокол об административном правонарушении. Причем не один, а сразу три.

Предпринимательницу ИВАНОВУ (продуктовый магазин) также проверял лейтенант милиции. В отличие от своего коллеги, его не интересовали ветеринарные документы, зато интересовал договор на вывоз мусора. Почему решил проверить именно этот магазин и какие основания для проверки, милиционер не сказал, но протокол выписал. В нем предпринимателю вменяют в вину следующее: "Не приняла меры по заключению договора со специализированной организацией".

Следующий персонаж - капитан милиции. Он просто "переплюнул" действия своих коллег. Проверяя ООО "Торговая компания "Фауна ДВ", он обнаружил, что их вывеска является рекламой. Поэтому попросил показать соответствующее разрешение. Когда отказали, составил протокол об административном правонарушении.

А вот один из последних протоколов, составленных старшим инспектором Центра по борьбе с правонарушениями в сфере потребительского рынка и исполнения административного наказания УВД по Приморскому краю. Согласно документу, капитан осмотрел помещение компании и нашел сумочки LOUIS VUTTON. После оказалось, что сотрудник милиции сомневается в том, что эти сумочки действительно от фирменного производителя, поэтому в присутствии понятых товар был изъят.

"Самое ужасное в том, что все действия милиционеров банально безграмотны с юридической точки зрения. Как можно в протоколе писать вначале физическое лицо, а чуть ниже юридическое. Как можно без экспертизы говорить о недостоверности товарного знака? Тем более определять, что является вывеской, а что - рекламной конструкцией. Сегодня мы подаем жалобы на действия сотрудников милиции в прокуратуру, а далее будем в судах защищать предпринимателей. Хотелось бы обратить внимание на действия административных комиссий. Очень часто в составе комиссий люди без юридического образования. Они плохо знают законы, поэтому их решения опротестовываются в судах. Есть инициатива, чтобы в состав комиссии входил работник прокуратуры", - комментирует Игорь Ткаченко.

И когда руководство УВД возьмет ситуацию на контроль? Ведь по закону могут проверять, но только в рамках оперативной работы или когда есть угроза чьей-то жизни. А если это "частная" инициатива сотрудников, то куда смотрит начальство? Каждая проверка - это несколько часов, и если начальник не выписывал предписание, то получается, что его подчиненный самовольно пошел "кошмарить" бизнес".