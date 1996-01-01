Разбуди в себе гения

Понедельник - и все понеслось, побежало… С трудом открываешь глаза, с ужасом вспоминаешь, что понедельник только начало недели, а состояние такое, что уже хотелось бы снова пятницу. На работе - завал, у мужа - проблемы, дети, деньги… да что перечислять! А в транспорте рядом с тобой такие же замученные жизнью горожане. С нетерпением ждем отпуска или хотя бы выходных. А те пролетают, не успев начаться…Это норма нашей жизни…

- Норма - это то, что принято большинством, не так ли?, - спрашивает Мирзакарим Норбеков. - Но именно она скручивает человека в бараний рог, загоняет в раз и навсегда кем-то установленные рамки, перекрывает путь к творчеству. Это болото, где погибают, не успев пробудиться, будущие гении, титаны, творцы. Самый узкий мир - в болоте. Все силы уходят на то, чтобы как-то барахтаться, держаться на плаву. А если хоть чуть-чуть приподнять голову, то видно, что болото - только малюсенькое гнилое место на теле Земли.

Выход предлагается простой и ясный. Правда, человеку, решившемуся на него, придется самостоятельно тянуть себя за волосы из этого места. С помощью Учителя, конечно, но все же самостоятельно.

- Мое абсолютное убеждение: в каждом человеке находится и спит величайший гений! Остается самое малое - его надо разбудить!

Этим и занимается Мирзакарим Санакулович уже много лет. За его спиной более двух миллионов человек, улучшивших свое здоровье, немногим меньше тех, кто открыл свое дело. Еще около двухсот учеников входят в число лучших бизнесменов России.

Около 30 лет назад Норбеков начал путь навстречу тем, кто устал болеть, устал быть вечным просителем и ждать лучших времен. За эти годы накоплен огромный опыт, найдены новые приемы, сделаны научные открытия, позволившие справиться с заболеваниями, которые считались неизлечимыми. Как всякий Мастер, он все проверял на себе.

Созданный им Институт предлагает комплексную программу для самопознания и самосовершенствования. Познание себя, осознание лучших сторон своей личности - вот главный предмзучения. Институт существует для того, чтобы помочь людям раскрыть и реализовать заложенныйПриродой потенциал, касается ли это здоровья, черт характера, развития интуиции или любого другого аспекта жизни человека.

Ядром его системы является активная позиция человека к своему состоянию. Никто не способен вылечить вас, если вы сами не начнете действовать, и никто не может нести ответственность за вашу болезнь и ваше будущее здоровье, за вашу успешность в жизни кроме вас самих. Никогда ни одно вмешательство извне не было столь эффективным, как целенаправленная работа над собой.

Три курса системы - оздоровительный, подготовительный, основной - являются последовательными ступенями в достижении здоровья и совершенства. Каждый курс - это этап последовательного восстановления тела, психики и души. Система - это комплекс, в котором все элементы необходимы, и каждый метод комплекса увеличивает шансы на успех. "Мастерская успеха - это вершина системы, его проводит Мирзакарим Санакулович вместе с лучшими учениками. В программе: развитие способности формировать события своей жизни, раскрытие внутреннего потенциала, тренировка духа, гармонизация отношений с окружающим миром, совершенствование сильных качеств характера, и мн. др. "Родимые мои! Запомните! Или вы-Генератор. Или вы -пользователь. Или вы-Лидер. Или вы - ведомый. Или вы - Личность, или вы - быдло. или вы - буксир, или вы- тележка. Или - или… Третьего не дано! Вы думаете, что сами решаете, как жить, как быть? Вы думаете, что вы сами выбираете, где вам учиться, на ком жениться, что делать, что читать, за кого голосовать? Вы думаете, что вы думаете? В действительности все ваши мысли есть проекция мыслей других людей - зрячих, Сильных, способных видеть будущее, мыслить путем озарения. Миром правят 2% людей. Это они зрячие, остальные "слепые", которые проводят время между жизнью и смертью в дремотном состоянии. Хотите ли вы стать зрячим - решать вам!". Мирзакарим Норбеков. Творческая встреча с академиком М.С. Норбековым состоится 7 июля в "Феско Холле" в 19.00 Билеты можно приобрести в кассе "Феско Холла" . Дополнительная информация по тел.75-59-59, 72-97-07 Авторский курс "Мастерская успеха" состоится с 8 июля по 16 июля 2009г. в Бизнес - Центре "Хендэ" с 18.00 до 22.00 Предварительная запись по тел. 75-59-59, 72-97-07 КУРС ПРОВОДИТ АВТОР СИСТЕМЫ МИРЗАКАРИМ НОРБЕКОВ