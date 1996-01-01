В зоне Хабаровска опять запретят купаться

Нынче купальный сезон в Амуре и других открытых водоемах, как и в прошлые годы, скорее всего, опять будет отменен. Окончательное решение городские власти примут по итогам лабораторного исследования воды, когда ее температура превысит 16°С тепла - рубеж для начала активности болезнетворных микроорганизмов.

Несмотря на предпринятые в соседнем Китае масштабные меры по обеспечению экологической безопасности реки, ожидать улучшения ее состояния, по прогнозам специалистов Роспотребнадзора, пока не приходится. Как признали в мэрии, по-прежнему основным источником загрязнения Амура и его притоков являются неочищенные канализационные стоки, в том числе и с российской стороны.

К сожалению, в прибрежной зоне Хабаровска нет ни одного места массового отдыха, пригодного для купания, поэтому опять введут ограничения, предписав милиции наказывать нарушителей. Кстати, в прошлом году за купание в Амуре и городских прудах было составлено 214 протоколов о взыскании штрафов.