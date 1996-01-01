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VIP-меню по-хабаровски для Саммита Россия-ЕС

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Прибытие VIP-персон из европейских стран в Хабаровск на саммит Россия-ЕС 21 мая вызвало легкую панику в местных ресторанах. Шеф-повара приготовили несколько особых блюд.

Президент РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ, как известно, 21 мая вечером устроил неформальную загородную встречу лидеров встречи Россия-ЕС в формате рабочего ужина в загородном комплексе "Краснореченский". Однако помимо местных блюд, гостям предложили кушанья по заказу европейцев. Так, к примеру, генеральному секретарю Совета ЕС Хавьеру Солане предложили его любимое блюдо - сладкий перец с начинкой и острое рагу из баранины со спагетти. Продукты для кушанья прислали специально из Испании. На десерт дипломату подали сыр, творог, свежие фрукты в шоколаде и традиционные испанские булочки.

Для председателя ЕС Вацлава Клауса приготовили суп-гуляш по семейному рецепту, который держится в строжайшем секрете. Его готовил чешский повар. Хабаровским же кулинарам заказали жаренного гуся с капустой и в качестве гарнира - пшеничные кнедлики. В меню были "картофляник" и "брамборак" - жареный деликатес из картошки, а также знаменитое "печено вепрево колено". На десерт - калачи и пирожки.

Председатель Европейской комиссии Жозе Мануэл Баррозу, как выяснилось, обожает сардины, тунца, а также крокеты из крабов и другие морепродукты. Для него поджарили волчьего окуня. В меню Баррозу были также португальские щи - почти такие же, как и русские, называются они caldo verde.

Российской делегации подали ломтики копченого лосося с луком-пореем, фаланги камчатских крабов, седло косули в розмариновом соусе с брусничным мармеладом, обычный салат "Оливье", трюфели. На столах были миндальный ликер Almendoa Amarga, сухие столовые вина, водка "Царская" и, конечно, красная икра.

Как заметил губернатор Хабаровского края, по закону русского гостеприимства мы, конечно, не скупились. Но, как заметили иностранные корреспонденты, которых среди 320 аккредитованных журналистов было немало, их удивило, что по улицам Хабаровска ходят в основном люди с европейскими лицами, а в городе на Амуре - только один китайский ресторан.

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