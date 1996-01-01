Можно ли подделать результаты ЕГЭ-2009?

Технология практически исключает не только утечку экзаменационных материалов, но и возможность подтасовки результатов ЕГЭ.

26 мая в России стартовала основная волна ЕГЭ. Экзамены будут сдавать более 900 тысяч выпускников. За технологию проведения ЕГЭ, обработку и анализ информации отвечает Федеральный центр тестирования, подчиненный Рособрнадзору. Именно сюда со всей страны стекаются данные о сдаче. Попасть в эту "полусекретную" организацию удалось обозревателю "Известий", который побеседовал с заместителем директора ФЦТ Оксаной РЕШЕТНИКОВОЙ.

- Каждый выпускник получет индивидуальный комплект экзаменационных материалов. Что там внутри?

- Там находятся контрольный измерительный материал по предмету и три бланка. На бланке регистрации отображаются фамилия, имя, отчество и паспортные данные. Бланк N 1 служит для записи кратких ответов на задания частей А и В - где надо выбрать один из вариантов. А на бланке N 2 фиксируются ответы на задания части С - те самые, которые пишутся в произвольной форме. Этот бланк двусторонний, но если и этого места окажется недостаточно (скажем, расписался человек, поскольку есть что сказать по данной теме), выдается дополнительный бланк.

Анонимность гарантирована

- Как с помощью техники в кратчайший срок проанализировать то, что сдавалось в бумажной форме?

- Наши бланки не простые, а машиночитаемые. После экзамена они сканируются, и вся отображенная на них информация принимает электронный вид. Это значительно сокращает сроки обработки результатов. Вообще, надо отметить, что по сравнению с предыдущими годами, когда ЕГЭ сдавался в порядке эксперимента, технология существенно модернизирована и подкреплена программными средствами. На федеральном уровне мы серьезно укрепили и обезопасили весь процесс. Теперь он надежно защищен и представляет собой монолитную, эффективно работающую автоматизированную систему.

- В Татарстане пару лет назад в результате сговора чиновников местного минобраза и сотрудников регионального центра обработки информации удалось изъять бланки нескольких учеников и заменить их на новые, переписанные. Подобное сегодня возможно?

- Уверена, что нет. Сегодня каждый экзаменационный материал, с которым работает выпускник, имеет свой особый штрих-код. При этом они сочетаются между собой, образуя тот самый индивидуальный комплект. Это сразу отметает возможность замены материалов: бланк с "чужим" штрих-кодом не будет соответствовать остальным бланкам в комплекте и поэтому не может быть обработанным. Это позволяет развести реквизиты выпускника с его ответами, что очень важно. Составные части каждого комплекта обрабатываются в разных местах и вновь соединяются вместе только на федеральном уровне - уже здесь, в нашем центре.

- То есть ответы на вопросы тестов теперь анализируются без привязки к личности конкретного экзаменуемого?

- Да, в этом-то и вся суть. Первыми к нам обычно поступают из регионов данные с бланков N 1: здесь требуется минимальная работа, в том числе по версификации. Вторыми появляются бланки регистрации. И, наконец, последней приходит информация о результатах оценивания экспертами ответов на часть С. Все это программно соединяется в соответствии со штрих-кодами, и только тогда становится понятно, к какому конкретному человеку относится данный индивидуальный комплект. Мы работаем с субъектами Федерации в единой распределенной базе данных. Поэтому всегда заметим любые попытки вмешательства в систему.

"Ключи" счастья

- Части А и В централизованно проверяются с помощью специальных "ключей". В какой момент эти "ключи" загружаются в базу данных?

- "Ключи" - это верные ответы на все задания. В регионах их нет - они имеются только на федеральном уровне. А их загрузка в базу происходит уже после того, как экзамен прошел по всей стране, когда на федеральный уровень переданы все результаты обработки бланков из регионов.

- В отличие от частей А и В в части С экзаменуемых проверяет не машина, а целых три эксперта из региональной предметной комиссии. Причем если мнения двух специалистов-предметников в оценке той или иной работы существенно расходятся, то вердиктом становится позиция третьего эксперта. А нет ли здесь лазейки для злоупотреблений?

- Нет, это абсолютно исключено. Эксперты не знают, кто из них первый, кто второй, а кто третий, поэтому даже не догадываются, чей вердикт является окончательным.

- После того как из регионов поступили ответы на все вопросы экзаменационных заданий, здесь, в Москве, начинается работа по подготовке протоколов с окончательными результатами ЕГЭ. По каким критериям вы анализируете статистику?

- Главный критерий - достоверность. Наши программные средства позволяют охватить мониторингом не только каждый пункт проведения экзамена, но и каждую аудиторию, где сдается ЕГЭ. Все тщательнейшим образом анализируется, в том числе на предмет аномальных результатов - как завышенных, так и заниженных. По каждому такому случаю может быть проведено служебное расследование, вплоть до аннулирования результатов - такая функция у Рособрнадзора есть.

Напоминаю выпускникам и их родителям, что на основании статистического анализа полученных результатов в этом году будет установлен определенный порог по стобалльной шкале, преодоление которого означает успешную сдачу выпускного экзамена.

Семь раз отмерь, а потом апеллируй

- А если выпускник не согласен с оценкой работы, когда он сможет подать апелляцию?

- После процедуры шкалирования, когда мы определяем, какой балл получил за каждый экзамен каждый его участник, протоколы с результатами по защищенным каналам связи поступают от нас в региональные центры обработки информации и далее доводятся до образовательных учреждений. Вот с этого момента и наступает период, когда выпускник имеет право подать апелляцию. Например, он может не согласиться с выставленной оценкой по части С. Или захочет убедиться в правильности того, как машина засчитала его ответы по частям А и В.

Апеллянту в конфликтной комиссии распечатывается изображение той информации, которую он собственноручно написал, и распознанное машиной отображение этого бланка. И на глазах выпускника ответы сличаются на предмет того, правильно ли машина распознала его метки, в тех ли местах они стоят, где он их поставил.

- Ошибки случаются?

- Практически нет. Работает очень качественная система распознавания. Если выпускник правильно соблюдает все алгоритмы написания символов, ошибки практически исключены. А вот если он отобразил ответ не печатными буквами, как требуется, а увлекся и написал своим убористым почерком, то уже могут возникнуть сложности. Но это уже, извините, его ответственность. Ведь каждый участник ЕГЭ подписывается под тем, что изучил правила проведения экзамена, где черным по белому сказано, как именно отображать на бумаге символы, и даже приведены образцы.

Есть свои нюансы и при подаче апелляции к части С. Выпускника может не удовлетворить оценка отдельного задания этой части или всех в совокупности. Если он не согласен с мнением экспертов, назначается повторное рассмотрение. Конфликтная комиссия привлекает предметников - причем не тех, которые уже проверяли его работу, а других специалистов, которые еще раз оценивают его ответы. И, надо сказать, пересмотр результатов не всегда заканчивается в пользу выпускника.