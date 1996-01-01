www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.24 р. 100 JPY: 57.39 р.
EUR: 73.72 р. 10 CNY: 97.37 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Распечатать

Единый приморский экзамен: внимание - дети!

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

В Приморском крае продолжается профилактическая операция "Внимание - дети!". Традиционно ее начало совпадало со школьным "последним звонком", но в этом году было принято решение дать старт мероприятию несколько раньше.

Причина тому - прогнозируемый сезонный всплеск аварийности, в том числе и детского дорожно-транспортного травматизма, вызываемый фактическим окончанием учебного года. А еще Единый государственный экзамен, который оттянул на себя львиную долю сотрудников ДПС. Начиная с 26 мая, у каждой школы дежурит экипаж дорожно-патрульной службы. Для проведения организационно-методической подготовки накануне ЕГЭ инспекторам также необходимо было время.

Тем не менее цели и задачи операции "Внимание - дети!" остаются неизменными: сохранить жизнь и здоровье наших детей, обезопасить от смертельного влияния проезжей части, ориентировать подростков, родителей и всех участников дорожного движения на бдительность и разумное поведение вблизи дорог.

Как правило, повышенное внимание к проблеме позволяет снизить аварийность и не испортить детям наступающие каникулы, а их родителям отпуск внезапным амбулаторным или стационарным лечением. Необходимо помнить и то, о чем предупреждает ГАИ: с приходом лета основная нагрузка по контролю за времяпрепровождением подростков ложится на родителей и членов их семей, поэтому не лишним будет "мониторить" своих отпрысков, где бы они ни находились будучи вне поля зрения.

Продлится операция до 14 июня, когда во многих школах Приморского края отшумит вальс "выпускного бала".

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru