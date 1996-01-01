Единый приморский экзамен: внимание - дети!

В Приморском крае продолжается профилактическая операция "Внимание - дети!". Традиционно ее начало совпадало со школьным "последним звонком", но в этом году было принято решение дать старт мероприятию несколько раньше.

Причина тому - прогнозируемый сезонный всплеск аварийности, в том числе и детского дорожно-транспортного травматизма, вызываемый фактическим окончанием учебного года. А еще Единый государственный экзамен, который оттянул на себя львиную долю сотрудников ДПС. Начиная с 26 мая, у каждой школы дежурит экипаж дорожно-патрульной службы. Для проведения организационно-методической подготовки накануне ЕГЭ инспекторам также необходимо было время.

Тем не менее цели и задачи операции "Внимание - дети!" остаются неизменными: сохранить жизнь и здоровье наших детей, обезопасить от смертельного влияния проезжей части, ориентировать подростков, родителей и всех участников дорожного движения на бдительность и разумное поведение вблизи дорог.

Как правило, повышенное внимание к проблеме позволяет снизить аварийность и не испортить детям наступающие каникулы, а их родителям отпуск внезапным амбулаторным или стационарным лечением. Необходимо помнить и то, о чем предупреждает ГАИ: с приходом лета основная нагрузка по контролю за времяпрепровождением подростков ложится на родителей и членов их семей, поэтому не лишним будет "мониторить" своих отпрысков, где бы они ни находились будучи вне поля зрения.

Продлится операция до 14 июня, когда во многих школах Приморского края отшумит вальс "выпускного бала".