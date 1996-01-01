Студенты ВГУЭС осудили КНДР

По инициативе студсовета ВГУЭС студенты вуза 27 мая провели митинг, на котором осудили ядерные испытания КНДР. Занятия почти закончились, многие студенты разъехались, но все, кто находился в "альма-матер", а это около 300 человек, дружно приняли участие в акции протеста.

- Мы слишком близко к Северной Корее, чтобы оставаться спокойными, когда даже в ООН осуждают ядерные испытания, - говорит один из лидеров студсовета ВГУЭС и организатор митинга студент 4 курса института международного бизнеса и экономики Захар СКОРОХОД.

Студенты весело, с видимым удовольствием проскандировали:

- Миру - мир! Миру - мир! Миру - мир!

Своих учеников поддержали преподаватели ВГУЭС.

- Мы с пониманием относимся к тому, что происходит в КНДР. Мы сами еще недавно, лет сорок-пятьдесят назад, были почти такой же страной. Но если мы друзья, союзники и соседи, то и давайте относиться друг к другу с пониманием. Странно ведь, что КНДР предупредила о готовящемся испытании ядерного оружия США и Южную Корею, но не уведомила Россию, - выразил недоумение политикой Северной Кореи заместитель первого проректора Андрей КАЛАЧИНСКИЙ.

Между тем студенты вновь начали скандировать:

- Мир Японскому морю!