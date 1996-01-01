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Экипаж "Паллады" получил государственные награды

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

За активное участие в проведении кругосветного плавания учебного парусного судна "Паллада" ФГОУ ВПО "Дальрыбвтуз" Указом Президента РФ члены экипажа награждены орденом и медалями.

Орденом "За морские заслуги" награжден капитан "Паллады" Николай Зорченко. Медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени награждены старший помощник капитана по учебной работе Владимир Раменский, помощник капитана по электронике Виктор Кривошеев, старший механик Петр Холдобо, второй механик Юрий Прядко, электромеханик Сергей Разводов.

УПС "Паллада" - краса и гордость не только Дальрыбвтуза, но и всего парусного флота России, в 2007 - 2008 гг. совершило кругосветное плавание, позволившее тысячам иностранных граждан увидеть истинное лицо России, российских моряков - членов экипажа и курсантов Дальрыбвтуза. 25 мая парусник пришвартовался в порту приписки - во Владивостоке, вернувшись из Советской гавани, где 22 мая отмечалась 155 годовщина захода в залив легендарного фрегата "Паллада".

и принял участие в мероприятиях, посвященных этому важному моменту в истории Российского государства - обороне рубежей и гибели фрегата "Паллада" во имя России. Команда корабля встретилась с жителями, воинами-тихоокеанцами, отдала дань памяти легендарному кораблю на месте его гибели в бухте Постовая.

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