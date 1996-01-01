Трансазиатский экспресс пойдет по новому графику

С 31 мая 2009 года на российских железных дорогах будет введен новый график движения и план формирования поездов на 2009/2010 годы, информирует пресс-служба Владивостокского отделения ДВЖД.

В частности, на Дальневосточной железной дороге в обращении находятся следующие беспересадочные вагоны ОАО "РЖД", курсирующие в составах пассажирских поездов:

Владивосток - Харбин в составе поездов № 5 Владивосток - Хабаровск (№ 351 Владивосток - Советская Гавань), № 959 Уссурийск - Гродеково, № 401 Гродеково - Суйфэньхэ;

Хабаровск - Харбин в составе поездов № 6 Хабаровск - Владивосток (№ 351 Владивосток - Советская Гавань), № 959 Уссурийск - Гродеково, № 401 Гродеково - Суйфэньхэ.

В новом графике 2009 года в связи с низким спросом пассажиров сокращен маршрут следования поезда № 133/134 Владивосток - Харьков до Пензы.

Обо всех нюансах международного пассажирского сообщения можно узнать по единой телефонной линии ОАО "РДЖ" - 8-800-200-67-67 (звонок бесплатный для всех регионов РФ).