Читаем между строк

Говорят, наш уважаемый "дежурный по стране" Михаил ЖВАНЕЦКИЙ - уже не тот, что прежде. Дескать, прикормленный и обласканный властью, забронзовел сатирик, вышел в тираж, и уже не смешно... Не знаю, не знаю, но лично мне он дорог как первый учитель, научивший больше доверять интуиции, нежели официальной информации, поскольку дар предвидения - мастерство, в котором М. М. не откажешь. Недаром он, а не люди из правительства по стране-то дежурят.

Его фраза, сказанная в одном монологе: "у нас интуиция с лихвой заменяет информацию", так вообще - красная нить советского бытия, а я бы добавил, и российского. Поскольку даже в нынешнее демократическое время, проводя аналогии, можно быть готовым к любым превратностям судьбы, равно как быть готовым к любым властным телодвижениям.

В свое время я очень доверял сказанному с трибуны слову, и когда на одном из пленумов или съездов (за давностью лет, простите, запамятовал) Михаил Сергеевич ГОРБАЧЕВ сказал "лОжить" вместо "класть", я почему-то сразу подумал: "Пропала страна!" Так оно, собственно, и получилось.

Или такой пример. Почему в советское время был большой напряг с женскими колготками? Оказывается, когда в магазинах исчезал капрон, сведущие люди ухмылялись, рдея от сознания обладания маленькой тайны: какие к черту чулки, если в местечке "Х" встает на дежурство очередная советская дивизия РВСН, оболочка ракет которых была капроновой или из какого-то "дружественного" ему материала.

Если вспомнить "переходный период", то невозможно пройти мимо слов одного, ныне покойного министра финансов, клятвенно обещавшего, что обмена денег не будет. В действительности сие значило, что, пока магазины не закрылись, надо было сметать крупу, спички и прочую бакалею. Ибо на утро мы проснулись с фантиками в кармане, но зато готовой новой экономической и финансовой моделью государства.

Сегодня вроде как менять деньги планов нет, в кризис надо экономить даже на бумаге, к тому же нынешнего министра финансов больше волнуют американские деньги, нежели отечественные, но без аналогий и интуиции жизнь уже не мила.

В мае прошлого года, когда рынок подержанных иномарок переживал просто колоссальный рост, моя натренированная интуиция подсказала, что самое время - изыскивать средства и везти себе машинку.

Задумчивое лицо нашего премьера, его слова в поддержку отечественного автопрома, сказанные в Елабуге на встрече с ОКА-производителями, были красноречивее любого аналитического прогноза авторитетнейших СМИ.

Как оказалось, проведенная мной небольшая на перспективу аналогия между короткой фразой главы кабинета и возможными последствиями попала в яблочко. Но сколько было выслушано обидных слов относительно моих предположений о судьбе пошлин и рынка подержанных иномарок?! До хрипоты доказывал я, что премьер - расчудесный парень, но он уже не президент, которому надо красиво выглядеть в телеящике. Он - премьер и отвечает за бюджет, за кошелек, если хотите, за спокойствие и порядок в стране, и ему нет дела до рейтинга, который и так благодаря всяким там левада-центрам высок и строен как кипарис! Главное, чтобы на большей территории нашего общего огорода было хорошо. Если кому-то в районе огородного сортира некомфортно, то это частности, в целом огород это переживет.

Сегодня вот опять полемика вокруг правого руля, на этот раз возмутителем выступает технический регламент, который уже сравнили с похоронным маршем для автомобильного японоимпорта.

И сидя в комфорте японской машины, разменявшей на днях 9-й год со дня рождения, моя интуиция мне подсказывает, что ее 10-й день рождения мы встретим с новыми проблемами, а вернее, расходами. Подтверждает мои опасения желание правительства снять с себя финансовую нагрузку в виде дотаций бюджетам регионов, а в качестве компенсации дать право субъектам самим рулить ставками многих налогов, в том числе транспортными сборами.