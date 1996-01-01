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Школьников послали на... ЕГЭ
Можно сколько угодно говорить о том, что пресса нынче уже не та пошла, дескать, неэффективна и все такое, но как только начинает пахнуть жареным, так сразу вспоминают о средствах массовой информации. Так, на прошлой неделе только вмешательство приморских СМИ остановило (надеемся) развитие просто вопиющей ситуации. Дело касается такой острой темы, как организация сдачи единого госэкзамена школьниками из приморской глубинки.
Несмотря на клятвенные заверения чиновников от педагогики о том, что схема сдачи ЕГЭ отработана до мелочей, в редакцию "ЗР" стали звонить возмущенные родители, которые рассказали о том, что сразу в нескольких сельских района Приморья местом сдачи ЕГЭ выбраны школы районных центров. Все бы ничего, если бы школьникам из глубинки не пришлось добираться до райцентров порой за 70-120 км. Понятно, что полутора- двухчасовая езда по нашим дорогам вымотает детей еще к началу экзамена, но и это еще не беда.. Еще более вопиющей выглядит ситуация с организацией перевозки школьников. Если для тех, кто сдает обязательные экзамены (русский и математика) автобусы удалось организовать, то школьникам, которые выбрали дополнительные экзамены в ряде случаев и вовсе предложено добираться до райцентров... самостоятельно. Как сообщили нам возмущенные родители, чиновники нашли хорошую "отмазку". Дескать, дополнительные ЕГЭ являются необязательными и нужны для поступления в вузы, а это уже личное дело каждого.
Единые госэкзамены и без того вызвали ожесточенную критику в обществе. Но такой ситуации, которая сложилась в приморской глубинке и представить себе было невозможно - дети из сельских школ просто стали ее заложниками. Понятное дело, что не везде ритмично ходят автобусы, не у всех родителей есть машины, и не каждая семья может оплатить школьнику дорогу до райцентра и обратно. Но наших чиновников, видимо, больше всего заботило не это, а желание отчитаться перед Минобразования об успешно проведенных экзаменах.
Начальник отдела общего образования Департамента образования и науки Приморского края Иван ГРИШАН сообщил представителям СМИ, что такая ситуация действительно имела место быть в Хасанском, Красноармейском, Лазовском, Пожарском, Тернейском и, возможно, других районах, но край взял ее по контроль."Наш департамент обязал руководителей органов управления образования отвезти к местам проведения экзамена всех выпускников, даже если это будет всего один ребенок", - заверил Иван Петрович. Причем, школьников отвезут не только на сдачу математики и русского, но и все остальные экзамены.
Редакция будет следить за развитием событий. Напоминаем телефон краевой горячей линии по ЕГЭ (4232)40-01-67. Ваши звонки также будут ждать в нашей редакции: (4232)45-04-85.
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