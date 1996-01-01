Музей ДВГУ покажет "Ушедших в туман"

Мемориальная выставка "Ушедшие в туман", посвященная всем погибшим приморским авиаторам, открылась в Научном музее ДВГУ 11 апреля. Экспозиция организованна поисковым отрядом "АвиаПоиск", которая занимается розыском погибших самолетов в Приморском крае. На выставке представлены фотографии найденных остатков летательных аппаратов, управлявших ими летчиков, снимки членов поискового отряда, а также в витринах можно увидеть обломки различных частей самолетов, воздушные баллоны, фрагменты вооружения, какие-то личные вещи членов экипажей.

Поисковый отряд "АвиаПоиск" был создан в сентябре 2007 года. За все время работы этим отрядом было совершенно 17 полевых экспедиций и поисковых выездов, было найдено 7 летательных аппаратов (6 самолетов и 1 вертолет), найдены и собраны останки двух погибших экипажей бомбардировщиков (всего 6 человек), установлены личности погибших других обнаруженных, останки которых еще не вынесены. Также "АвиаПоиск" активно проводит архивную работу и переписку с родственниками погибших летчиков, штурманов и стрелков, которым отряд помогает в поиске архивных данных.

Самое интересное, что погибшим самолетам более 50 лет и некоторые из них разбились уже в послевоенное время, но до появления "АвиаПоска" их розыском никто не занимался. Благодаря поисковому отряду останки найденных членов экипажа обретают свой последний приют. Например, 12 мая отряд провел захоронение экипажа из трех человек торпедоносца "ИЛ-28Д" (торпедоносец потерпел крушение 53 года назад) в селе Романовка Шкотовского района.

Выставка "Ушедшие в туман" состоит не только из отдельных фрагментов погибших самолетов, она несет в себе историю каждого найденного летательного аппарата, каждого экипажа и ,вместе с тем, она не ограничивается только тем, что найдено на сегодняшний день: ведь не найдены еще все погибшие - и самолеты, и летчики.