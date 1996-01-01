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День открытых дверей в учебно-научном музее ДВГУ
18 мая в музейном комплексе ДВГУ прошел день открытых дверей. Любой желающий мог посетить музей археологии и этнографии, в экспозиционном зале посетители могли ознакомиться с историей развития территории Приморского края, а также с мировыми археологическими памятниками.
В музее Зоологии представлено около 3000 видов животных: зал беспозвоночных и позвоночных животных, зал рептилий, амфибий и рыб, а также зал ботаники.
Музей редкой книги. В фондах музея около 15000 единиц хранения. Это книги на русском и иностранных языках (в основном европейских) периода середины XVI - XX века до 1922 года.
Музей истории ДВГУ. В выставочном зале и фондохранилище было собрано более 2000 тысяч экспонатов.
Так же на первом этаже проходила выставка социальной рекламы "Измени формат сознания", работы выполнены студентами ВИМО ДВГУ. Выставка посвящена проблемам современного общества: алкоголизм, наркотики, курение, анарексия, насилие в семье, засорение окружающей среды и многим другим проблемам. А на втором этаже, свою выставку представил Приморский поисковой отряд "АвиаПоиск". Она посвящена всем летчикам, штурманам и стрелкам, не вернувшимся из полета "Ушедшие в туман".
На выставке показана вся история деятельности отряда, продемонстрированы видеосюжеты о работе приморских поисковиков, представлены фрагменты найденной авиационной техники, личные вещи, фотографии и документы погибших экипажей.
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