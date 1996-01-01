Обследуйте родинки - сохраните свою жизнь!

Под этим девизом прошел вчерашний день во многих городах России. 18 мая Приморье, вместе со всей страной приняло участие в Дне диагностики меланомы, организованный под эгидой "Национального Альянса дерматологов и косметологов". Специалисты краевого кожно-венерологического диспансера с 8.00 до 19.00 открыли свои двери для всех желающих проконсультироваться и пройти обследование пигментных образований на коже, абсолютно бесплатно и без наличия страхового полиса.

Данный проект имеет колоссальное социальное значение, так как рост заболеваемости меланомой кожи и смертность от данного заболевания неуклонно растет.

Ежегодно меланома уносит жизни 37 000 людей во всем мире, многие из которых погибли из-за позднего обращения к специалисту. Но можно избежать до 90 % трагедий, если выявить заболевание на его ранней стадии. Поэтому особо значимым становится вопрос ранней диагностики меланомы. Не ждите 18 мая для того, чтобы проконсультироваться у дерматолога. Если подозрительная родинка окажется меланомой, каждый день имеет значение! Речь идет о Вашей жизни!