Во Владивостоке отмечено "Рождение семьи"

В четверг, 14 мая, в 17.30 в рамках проведения Года молодежи и в связи с празднованием Международного дня семьи (отмечают 15 мая) некоммерческое партнерство "Планета детей" при поддержке администрации Владивостока провело в Краевом театре кукол (ул.Петра Великого, 8) общегородской праздник "Рождение семьи".

В рамках программы будущие мамы танцевали восточные танцы, пели трогательные песни. Так же зрители увидели выступление группы детского сада "Планеты детей" и литературно-музыкального объединения "Триада".

Но главным событием праздника, стал конкурс на лучшую пару среди молодых семей, ожидающих рождения ребенка. Накануне соревнований участникам преподали уроки демонстрации одежды, помогли поставить концертные номера, конкурсанты получили консультации психологов, врачей и визажиста.

В конкурсе участвовало 5 беременных пар. Они рассказывали о себе, об обстоятельствах знакомства и конечно же о том как они приняли решение стать родителями. Во втором туре зрители посмотрели забавные пантомимы будущих пап. А третьим конкурсом стало дефиле пар в одежде, предоставленной спонсорами мероприятия.

Победителями конкурса стала семья Оноприенко. Она получила сертификат на сервисные роды в родильном доме №3. Остальные пары также были награждены множеством ценных подарков от "Планеты детей" и спонсоров мероприятия.

Поздравить гостей праздника пришли представители администрации и Думы города, роддомов.Много теплых слов было сказано членами жюри конкурса - Юрием Ишпахтиным - профессором, заведующего кафедрой акушерства и гинекологии ВГМУ, заместителем директора независимой лаборатории "Юнилаб" Ириной Кирилюк, заведующей женской консультацией городского родильного дома Натальей Мироненко. Выражалась огромная благодарность руководителю НП "Планета детей" Ирине Коваль.