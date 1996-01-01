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Будущих мам встретили праздником
Роды - это важное и неповторимое событие в жизни каждой семьи. 13 мая в родильном доме № 3 прошел праздник, приуроченный к Международному дню семьи. В рамках встречи прошла презентация новых палат и услуг, которые оказывают специалисты этого роддома, а также рассказы о здоровом питании и партнерских родах - это когда рядом с роженицей находится близкий человек. За 2008 год в роддоме № 3 было проведено 375 таких родов, где в основном партнерами были будущие папы.
Также сотрудники роддома организовали конкурсы с вручением полезных подарков для будущих мамочек, беседу с чаепитием, за которым врачи отвечали на интересующие вопросы женщин.
В свою очередь будущие мамы устроили показательную гимнастику и дефиле в ярких одеждах, показывая, что беременные одеваются модно и красиво .
Праздник закончился экскурсией по роддому.
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