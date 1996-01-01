Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Китаисты региона померялись силами в ДВГУ
В субботу, 16 мая в ДВГУ состоялся XII региональный конкурс китайского языка среди студентов Дальнего Востока и Забайкалья. Он являлся отборочным туром Всемирного конкурса по китайскому языку "Китайский язык - это мост". Финал Всемирного конкурса состоится в июле нынешнего года в Пекине. Организаторами конкурса является Институт Конфуция ДВГУ совместно с Кафедрой китайской филологии Восточного института ДВГУ, при поддержке Головного офиса Института Конфуция и Государственного департамента КНР по распространению китайского языка за рубежом, а также Владивостокского отделения Генерального консульства КНР в г. Хабаровске.
В этом году в конкурсе приняли участие 38 студентов из одиннадцати вузов Дальнего Востока и Забайкалья. Студенты представляли такие города, как Владивосток, Уссурийск, Биробиджан, Петропавловск-Камчатский, Благовещенск, Хабаровск, Улан-Удэ.
В жюри конкурса входили представители российских и китайских вузов (в основном преподаватели).
Конкурс состоял из трех этапов:
Первый тур - доклады на определенную, заранее подготовленную тему.
Второй тур - ответы на вопросы членов жюри.
Третий тур - художественное выступление, связанное с традиционным китайским искусством.
Заключительной частью мероприятия стало подведение итогов:
Первое место занял Илья Бобровский (ДВГУ). Второе место досталось двум студентам ДВГУ - Александре Купряшовой и Андрею Игнатенко. А третье место разделили между собой сразу три участника - Александр Дышенов (Бурятский государственный университет), Рябова Елена (ДВГУ) и Максим Туркин (ДВГУ).
Кроме того, жюри определило победителей в следующих номинациях: "Оригинальность", "Разговорный жанр", "Танец", "Песня", "Боевые искусства".
Победители конкурса уже готовятся к поездке в Пекин на VIII Всемирный конкурс "Китайский язык - это мост" среди студентов.
Новости тематики
- Сахалинцев становится больше
- Дальневосточники пожаловались Путину на невыносимые условия жизни в регионе
- Бизнес-гороскоп: Козерогам не помешает изрядная доля упрямства
- Новые кураторы Дальнего Востока продолжат наступать на старые грабли
- Гонка под знаком ННК
- Индекс промышленного производства в Приморье вырос более чем на 13 процентов
- В Ванино образовалась "пробка" из 200 железнодорожных вагонов, предназначенных для Сахалина
- Второй Bentley, конфискованный у Хорошавина, ушел с молотка
- В Благовещенске первая трасса на картодроме будет готова к 1 июля
- Либеральная оппозиция готова отдать Дальний Восток Китаю
Новости раздела
- В Хабаровске амурский тигр попал в центр внимания экспертов из восьми стран
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- В Якутии более 9 тысяч человек приняли участие в обряде встречи солнца
- Статистика не дает корректного представления о масштабах оттока населения с Дальнего Востока
- Дальнему Востоку нужен совершенно другой МРОТ
- Дальнему Востоку добавят субсидии на авиаперевозки
- Себя показать
- Туристы отправляются на мысы Русского
- Сахалинцев становится больше
- Приморье показало себя в Харбине во всей красе
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- Бизнес заставят избавляться от пенсионеров, сердечников, метеозависимых и так далее
- "Дайте мне хоть раз съездить на рыбалку перед смертью"
- На Дальнем Востоке уже продается топливо по 100 рублей за литр
- "Люди кипели от возмущения"
- В правилах размещения банковских вкладов произошли существенные изменения
- Приморская недвижимость резко подешевела
- Пенсионный возраст для этих людей могут оставить прежним
- Приморцев зовут на пикеты против повышения пенсионного возраста
- Приморье накроет волна протестных митингов