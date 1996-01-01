Китаисты региона померялись силами в ДВГУ

В субботу, 16 мая в ДВГУ состоялся XII региональный конкурс китайского языка среди студентов Дальнего Востока и Забайкалья. Он являлся отборочным туром Всемирного конкурса по китайскому языку "Китайский язык - это мост". Финал Всемирного конкурса состоится в июле нынешнего года в Пекине. Организаторами конкурса является Институт Конфуция ДВГУ совместно с Кафедрой китайской филологии Восточного института ДВГУ, при поддержке Головного офиса Института Конфуция и Государственного департамента КНР по распространению китайского языка за рубежом, а также Владивостокского отделения Генерального консульства КНР в г. Хабаровске.

В этом году в конкурсе приняли участие 38 студентов из одиннадцати вузов Дальнего Востока и Забайкалья. Студенты представляли такие города, как Владивосток, Уссурийск, Биробиджан, Петропавловск-Камчатский, Благовещенск, Хабаровск, Улан-Удэ.

В жюри конкурса входили представители российских и китайских вузов (в основном преподаватели).

Конкурс состоял из трех этапов:

Первый тур - доклады на определенную, заранее подготовленную тему.

Второй тур - ответы на вопросы членов жюри.

Третий тур - художественное выступление, связанное с традиционным китайским искусством.

Заключительной частью мероприятия стало подведение итогов:

Первое место занял Илья Бобровский (ДВГУ). Второе место досталось двум студентам ДВГУ - Александре Купряшовой и Андрею Игнатенко. А третье место разделили между собой сразу три участника - Александр Дышенов (Бурятский государственный университет), Рябова Елена (ДВГУ) и Максим Туркин (ДВГУ).

Кроме того, жюри определило победителей в следующих номинациях: "Оригинальность", "Разговорный жанр", "Танец", "Песня", "Боевые искусства".

Победители конкурса уже готовятся к поездке в Пекин на VIII Всемирный конкурс "Китайский язык - это мост" среди студентов.