День милосердия!

В минувший четверг на территории Военно-морского клинического госпиталя возле памятника Марии Цукановой совместно с коллективом госпиталя прошел праздничный торжественный митинг, посвященный Международному Дню медицинской сестры и 142-годовщине одной из старейших благотворительных общероссийских организаций "Российский Красный Крест".

Пришедшие на митинг гости, и организаторы торжественно поздравляли медицинских сестер с их профессиональным праздником и награждали лучших из лучших. А также поздравляли представителей общественной организации "Российский Красный крест" с их годовщиной. В Приморском крае "Российский Красный Крест" существует 86 лет. Эта служба милосердия оказывает медицинское и социально - бытовое обслуживание престарелых граждан; шефскую помощь детским домам и приютам; организовывает подготовку к стихийным бедствиям и оказание экстренной гуманитарной помощи жертвам аварий; катастроф и вооруженных конфликтов, помогают беженцам и вынужденным переселенцам - вот не полный перечень тех дел, которыми занимается сегодня общество Красного Креста, представляя собой существенное дополнение к работе государственных структур, таких как Министерство здравоохранения, МЧС, Министерство социального развития и другие.

Поздравил именинников начальник Военно-морского клинического госпиталя Соловьев Андрей Пантелеевич, который пожелал всем медсестрам "не растерять два важных качества медсестры - это благородство и милосердие". И наградил одну из самых высоко классифицированных медсестер Смирнову Наталью Анатольевну медалью Горшкова. По словам Соловьева А. П. на сегодняшний день, учитывая большой выбор профессий, заработную плату медсестер и условия работы, желающих стать медработниками не убавилось и уровень подготовки специалистов с каждым годом все выше и выше.