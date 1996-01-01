Делай, как мы, делай лучше нас

16 мая на территории детской художественной школы № 3 прошел праздник, посвященный Международному дню семьи.

В рамках мероприятия взрослые и дети смогли совершить путешествие по "Городу мастеров": слепить игрушку на "Фабрике глиняных изделий", посоревноваться на дорожке "Спортивных игр", блеснуть умом в "Тупике загадок", порисовать цветным мелом на "Площади искусства", смастерить обереги в "Городской оранжерее".

Директор школы Татьяна Геннадьевна:

"Этот праздник проводится для того, чтобы дети узнали друг друга, попробовали свои силы в новом искусстве - мы специально для этого проводим небольшие мастер-классы, ведь у нас не только рисование, но также керамика, и даже компьютерная графика - дети сами придумывают мультфильмы и озвучивают их. А вообще у нас есть такая добрая традиция, как проводить праздники, благо территория позволяет".

После каждого испытания участники получали жетоны, которые в конце праздника обменяли на сладкие подарки.