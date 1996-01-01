Благотворительные сборы дают плоды

Акция "Георгиевская ленточка" идет полным ходом, желающих приобрести ленточку, ставшей символом памяти о победе русского народа, становится все больше, а сбор благотворительных пожертвований набирает обороты.

Напомним, что с 6 по 10 мая АНО "Дальневосточный центр", "Ротари - клуб Владивосток" и "Ротакарт - клуб Владивосток" проводят акцию "Георгиевская ленточка" и благотворительный сбор средств для ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в Седанкинском доме-интернате. Сейчас акция в самом разгаре и уже дала первые плоды: после первого дня по подсчетам администрации Государственного учреждения "Приморский центр социального обслуживания населения" сборы составили 22 тысячи рублей. Конечно до планируемой суммы (722 тысячи рублей) еще далеко, но это только старт, причем неплохой.