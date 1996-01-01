Библиотека №9 отметила полувековой юбилей

26 апреля библиотеке №9 Первомайского района исполнилось 50 лет. По этому случаю был подготовлен концерт, в котором приняли участие почетные читатели библиотеки и ребята школы №21.

За 50 лет работы Библиотека №9 не только выдавала книги, но и разрабатывала программы для плодотворной работы с читателями. Так, например, программа "Литературное наследие", целью которой являлось воспитание грамотного и духовно наполненного читателя, программа "Каникулы в библиотеке", направленная на организацию культурного досуга детей, программа "Востоковедение", придуманная для того, чтобы помочь каждому жителю осознать важность и ценность окружающего микрорайона. Библиотека активно помогает школам района: устраивает поэтические вечера, тематические беседы. Поздравить "старожилов" и работников библиотеки приехала заместитель главы города, Елена Витальевна Гавро. Она вручила заведующей библиотеки, Климовой Елене Витальевне, благодарственное письмо и от лица главы города Владивостока поздравила всех участников праздника.