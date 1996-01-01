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Будущие журналисты должны проявить себя за три часа

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Сегодня в гостях у "ЗР" декан факультета журналистики Института массовых коммуникаций ДВГУ Лариса РАСПУТНАЯ.

- Лариса Ивановна, какие экзамены необходимо сдать абитуриенту, чтобы в этом году поступить на факультет журналистики?

- При поступлении на специальность "Связи с общественностью" выпускники 2009 г. предъявляют в приёмную комиссию ДВГУ аттестат о полном среднем образовании и свидетельство о результатах ЕГЭ по следующим предметам: русский язык, обществознание, история, а на специальность и направление "Журналистика" - по русскому языку, литературе. Кроме этого, будущие журналисты сдают творческий экзамен. В этом году на специальность "Журналистика" отменили экзамен по иностранному языку.

- Расскажите подробнее о творческом экзамене.

- Творческий экзамен на дневную и заочную формы обучения абитуриенты будут сдавать непосредственно в ДВГУ. Это профилирующий экзамен при поступлении на специальность и направление "Журналистика", цель которого - убедиться в наличии творческих способностей абитуриента и психологических предпосылок к овладению профессией журналиста. Творческий экзамен помогает выявить степень подготовленности поступающего и осознанность его профессионального выбора. Оцениваются образность мышления, способность к логическому анализу, оригинальность и быстрота реакции при решении творческих задач, способность к ассоциативному восприятию мира, культура речемыслительной деятельности в целом. Творческий экзамен включает: во-первых, публикации (не менее трёх) в зарегистрированных печатных изданиях, сюжеты на ТВ и РВ, которые представляются в приёмную комиссию вместе с аттестатом, во-вторых, письменное задание (сочинение), которое абитуриенты пишут на самом экзамене. В комиссию по творческому экзамену принимаются газетные публикации, микрофонные, видеоматериалы на CD, DVD-носителях и их расшифровки, заверенные печатью в редакциях, характеристики из редакций, грамоты, дипломы. Все перечисленные документы нужно сложить в пластиковую папку с кнопкой. Наличие публикаций желательно, поскольку они помогают составить первое впечатление о творческих способностях абитуриента, но отсутствие их не может быть поводом для отвода от участия в испытаниях. При этом нужно помнить, что публикации могут значительно повлиять на оценку, так как за хорошие материалы начисляется до 50 баллов. Второе задание творческого экзамена - сочинение на одну из свободных тем, предложенных комиссией. На его написание отводится 3 часа. Максимальное количество баллов за данную письменную работу - 50. В итоге абитуриент получает общую оценку за творческий экзамен, которая складывается из баллов за публикации и сочинение. Максимальное количество баллов, которое можно получить за профилирующий экзамен, - 100.

- Какие испытания ожидают абитуриентов, окончивших среднюю школу в 2008 г. или ранее, если они желают поступить на факультет журналистики ДВГУ?

- Выпускникам 2008-го и более ранних годов окончания учебных заведений необходимо в срок с 20 июня по 5 июля зарегистрироваться в приёмной комиссии ДВГУ для сдачи ЕГЭ по перечисленным предметам. Творческий экзамен такие абитуриенты будут сдавать вместе с выпускниками этого года.

- Как вы оцениваете качество преподавания и насколько теоретические знания приближены к реальной журналистике?

- Все преподаватели факультета имеют большой опыт работы в СМИ. На факультете журналистики работает директор филиала ВГТРК ГТРК "Владивосток" кандидат филологических наук, профессор Валерий БАКШИН; заведует кафедрой телевидения и радиовещания заместитель директора филиала ВГТРК ГТРК "Владивосток" доцент Владимир ОЩЕНКО; кафедру периодической печати возглавляет доцент Сергей БУЛАХ; заведует кафедрой связи с общественностью доцент Павел УШАНОВ; кафедру русского языка возглавляет доцент Галина ДМИТРУК.

Также на факультете журналистики работают учёные-профессора: доктор исторических наук Владимир ПЕЧЕРИЦА, доктор географических наук Пётр БРОВКО, Татьяна ТЕЛИЦЫНА, Галина ОСТРОВСКАЯ и др. Все студенты факультета ежегодно проходят практику в редакциях печатных СМИ и телерадиокомпаний Дальнего Востока. На практике они реализуют все полученные в университете теоретические знания.

- Лариса Ивановна, где сегодня работают выпускники факультета журналистики ДВГУ?

- Мы по праву гордимся многими своими выпускниками, достигшими высокого уровня профессионализма в журналистской деятельности. Среди них - главный редактор газеты "Известия" Владимир МАМОНТОВ, главный редактор "Комсомольской правды" Владимир СУНГОРКИН, главный редактор газеты "Советский спорт" Игорь КОЦ, собственный корреспондент ВГТРК в Нью-Йорке Евгений ПОПОВ, корреспондент НТВ Антон ВОЛОШКО, корреспондент государственного канала "Вести" Максим КИСЕЛЁВ, топ-менеджер 1-го ТВ канала Виктория ДЕЙНЕКО, корреспондент ВГТРК Евгений МАСЛОВ, журналист ТВ канала "Звезда" Сергей АУСЛЕНДЕР и многие другие. Сегодня наши выпускники работают в центральных, краевых, городских и районных СМИ всех типов, в информационных и рекламных агентствах, в пресс-службах и научно-исследовательских структурах, занимающихся изучением деятельности СМИ. Да и компания "Золотой Рог" ,начиная с топ-менеджеров, укомплектована нашими выпускниками.

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