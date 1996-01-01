Проект моста на о. Русский прошел общественную экологическую экспертизу

Планируемая деятельность и выполненный проект "Строительство мостового перехода на остров Русский через пролив Босфор Восточный в г. Владивостоке" соответствует действующему законодательству в области охраны окружающей среды и нормативной базе. Таков главный вывод независимой комиссии, которая провела общественную экологическую экспертизу проекта, сообщили РИА PrimaMedia в пресс-службе Владивостокского филиала УСК "Мост".

- Авторитетные специалисты "Общественного института экологической экспертизы" под руководством действительного члена Российской экологической академии (РЭА) и Международной академии экологии и природопользования профессора В. С. ГРИГОРЬЕВА провели всестороннюю оценку проекта по всем направлениям, - отметила начальник службы экологического контроля Владивостокского филиала УСК "Мост" Тамара КРОМБЕТ. - Учитывались все факторы и риски - от воздействия на компоненты геологической и морской среды до вопросов безопасной эксплуатации объекта. По всем позициям, отметила экспертная комиссия, проект разработан в соответствии в соответствии с действующей российской законодательной и нормативной базой.

Независимые эксперты также высоко оценили программу экологического мониторинга и внесли ряд рекомендаций. Как говорится в заключении общественной экологической экспертизы, "принятые технические и организационные решения обеспечивают допустимый дополнительный уровень воздействия проектируемого объекта на компоненты природной среды".