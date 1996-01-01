Нужна жена. Для леопарда

Во Владивостоке, в частном зоопарке, дальневосточная рысь родила четверых котят. В числе первых счастливчиков, кто увидел новорожденных рысят, был и корреспондент "ЗР".

Далее, как в стихотворении Сергея МИХАЛКОВА, "котята выросли немножко, но есть из блюдца не хотят". Да и ни к чему им это: рядом с ними кормящая мать по кличке Василиса. Она никого не подпускает к новорожденным, даже их отца, пушистого красавца Василия, поэтому пол рысят пока определить невозможно.

Как рассказал "ЗР" хозяин зоопарка Сергей АСНОВИН, за последние два года Василиса рожает второй раз. Прошлой весной она также принесла четверню, двух мальчиков и двух девочек. Все рысята выжили. В дикой природе, в лучшем случае, уцелел бы только один котенок, самый сильный. Рысята, кстати, не единственное пополнение зоопарка молодняком, за два дня до появления на свет рысят здесь родился верблюжонок.

Зоопарк четы Асновиных, Сергея и Елены, более двух лет существующий в двух шагах от станции Садгород ДВЖД, - своеобразная визитная карточка столицы Приморья. Если судить по здешней книге отзывов, то молва о нем распространилась по всему российскому Дальнему Востоку.

Некоторые владивостокские туристические агентства, специализирующиеся на местном туризме, даже включили зоопарк в свои маршруты. Здесь есть на кого посмотреть. В его вольерах живут медведи, барсуки, дикий кабан, леопард, рыси, страусы, олени, верблюды, всевозможные пернатые, включая хищников, обезьяны, шимпанзе. В террариуме обитают змеи, водяные черепахи и 12 крокодилов. Подобного "зверского" учреждения в Приморье больше нет.

Что касается маленьких рысят, то их судьба уже определена. Сергей хочет обменять котят на самку леопарда или пантеры, чтобы у леопарда по кличке Влад, которому нет еще и года, была подруга.

Пятнистый хищник попал к Асновину случайно. Леопард родился в передвижном зоопарке, который работал в прошлом году во Владивостоке в парке Минного городка. Хозяева запросили за него 120 тысяч рублей. У Асновина таких денег не было, а заполучить редкого зверя очень хотелось, и он отдал за леопарда двух рысят плюс 50 тысяч рублей.

- Мы тогда не знали истинную цену животным, по которым их покупают цирки и зоопарки, и продавали рысят за 15 тысяч рублей. И лишь недавно я узнал, что Новосибирский зоопарк поменял в Германии двух дальневосточных рысей на белого тигра. Вот как высоко ценятся наши рыси! - рассказал Сергей.

Так что у леопарда Влада есть большие шансы на супружество и, возможно, на появление потомства. Сами понимаете, мужчине без женщины тоскливо.

Кстати, все обитатели зоопарка попали к Асновину случайно, их приносили охотники, мальчишки или просто прохожие. И практически все животные были раненые или больные. Во время моего визита Сергею принесли голубя с перебитым крылом.

- Рана большая, но все равно попробуем лечить. Если что, то у нас есть кому его отдать вместо хлеба. Это ведь не страус, - говорит Асновин.

Черный страус - гордость зоопарка погиб в прошлом году, задохнувшись в полиэтиленовом пакете из под корма, который посетители бросили на землю. Птица не ведомо как натянула пакет на голову - и все...

После этого случая на вольерах появились соответствующие предупреждающие таблички - чтобы трагедия не повторилась. Животные, они же, как малые дети, тянут в рот и на себя что ни попадя, а к пластику и полиэтилену у них иммунитет еще не выработался.