Трамваи Владивостока прикажут долго жить?

Как сообщает наш источник из стен Серого дома, в коридорах городской власти витает и все более крепнет идея избавиться от ставших обузой городских трамваев.

Во-первых, от некогда обширного трамвайного хозяйства осталось всего-ничего: три десятка более-менее работоспособных вагона и резко сокращенные маршруты. Впрочем, и их давно пора пускать на слом, но органы технадзора каждый раз великодушно "входят в положение". Во-вторых, трамваи никак не вписываются в сложившуюся схему движения Владивостока. Иными словами, он всем мешает. В-третьих, дорожное полотно в тех местах, где пролегают трамвайные пути, приходится ремонтировать в три-четыре раза чаще обычного. Ну и так далее.

В потоке "минусов" как-то теряется даже такой очевидный плюс, как экологичность этого вида транспорта. Первой жертвой трамвайной "резни", скорее всего, станет маршрут от Луговой до Сахалинской: здесь вскоре начнутся работы по расширению дороги, и делать это будут за счет трамвайных путей. Кстати, власти взамен вроде как собираются запустить первые муниципальные автобусы, о воссоздании парка которых в последнее время говорит мэр Игорь Пушкарев.

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