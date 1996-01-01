В армию могут попасть студенты-очники

Если вуз не успел продлить аккредитацию, его студенты рискуют попасть в казарму. В Рособрнадзоре говорят о 80 таких "проблемных" учебных заведениях.

В Союзе комитетов солдатских матерей утверждают, что призыв студентов запланировали заранее, когда утверждали нынешний рекордный план по призыву. В апреле сотни студентов дневных отделений получили повестки. Когда родственники студентов неаккредитованных вузов кинулись в Рособрнадзор, там заявили, что таких проблемных учебных заведений по России более 80. А в Минобороны подтвердили, что "всяческие справки о получении аккредитации вузом недействительны", и если аккредитация прервалась, "не важно, на какой срок", то все студенты этого вуза отсрочку автоматически теряют.

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